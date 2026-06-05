В Самаре задержали любителя бесплатного шопинга

В Самаре росгвардейцы пресекли попытку кражи в одном из гипермаркетов Красноглинского района, сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области.
Патрульные получили сигнал о срабатывании "тревожной кнопки" в магазине на 24 км Московского шоссе и оперативно прибыли на место. Сотрудник службы безопасности магазина сообщил, что, по данным видеонаблюдения, неизвестный посетитель направился к кассам, не намереваясь оплачивать товар.
24-летний молодой человек пытался вынести из магазина средства личной гигиены на сумму около 4 тыс. рублей. Его задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.
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