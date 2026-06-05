Прокуратура проверяет жалобы жителей ЖК "Король Лев" на отключение грузового лифта

Прокуратура Самары проводит проверку по опубликованной в Интернете информации об ограничении пользования грузовым лифтом в ЖК "Король Лев". По сообщениям в Сети, ограничения ввела управляющая компания для новоселов.
Надзорное ведомство заинтересовала информация из СМИ. Источники сообщали о том, что якобы после выдачи ключей собственникам квартир на Московском шоссе, №№ 9 и 11 в домах начали ограничивать работу грузовых лифтов.
Сначала грузоподъемность снизили с 1000 до 500 килограммов, затем до 250. А дальше, по словам жителей, лифты регулярно отключают на целый день - с 9 утра до 19 вечера. Жители считают, что в УК так берегут лифты, чтоб во время массовых ремонтных работ оборудование не вышло из строя.
При этом, мол, на фасадах появились лебедки с отдельным прайсом: тонна строительной смеси - 1500 руб., гипсокартон - 1000 руб., плитка - 500 рублей... Жители говорят, что лебедки установили без согласования, а деньги идут подрядчику.
В подтверждение в СМИ публикуются фотографии дома, люлек и прайса.
Теперь в жалобах должны разобраться сотрудники надзорного ведомства.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
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