БПЛА повредили еще один дом в Сызрани

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил еще об одном доме в Сызрани, пострадавшем от атаки БПЛА.
"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром вражеские БПЛА повредили два многоквартирных дома в Сызрани. На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле", — отметил глава региона.
Как сообщил губернатор, в результате атаки пострадало 12 человек, под завалами предположительно остаются два человека.
"Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Работают медицинские психологи", — добавил Вячеслав Федорищев. — На месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций по второму многоквартирному дому нет".
Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные.
Напомним, в ночь на 22 апреля украинские беспилотники повредили многоквартирный дом в Сызрани. За ночь в регионе дважды объявляли угрозу подлета БПЛА. Около 10:00 жителей оповестили об отбое угрозы подлета беспилотников.
Последние комментарии
