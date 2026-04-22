16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре столкнулись два авто, после чего один из них отбросило на световую опору Из-под завалов в Сызрани извлечены тела двух человек Самарец, спасая деньги по совету "полицейского", потерял 900 тыс. рублей БПЛА повредили еще один дом в Сызрани Сотрудник клининга вынес из чужой квартиры телевизор

Происшествия

БПЛА повредили еще один дом в Сызрани

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил еще об одном доме в Сызрани, пострадавшем от атаки БПЛА.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром вражеские БПЛА повредили два многоквартирных дома в Сызрани. На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле", — отметил глава региона.

Как сообщил губернатор, в результате атаки пострадало 12 человек, под завалами предположительно остаются два человека.

"Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Работают медицинские психологи", — добавил Вячеслав Федорищев. — На месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций по второму многоквартирному дому нет".
 
Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные.

Напомним, в ночь на 22 апреля украинские беспилотники повредили многоквартирный дом в Сызрани. За ночь в регионе дважды объявляли угрозу подлета БПЛА. Около 10:00 жителей оповестили об отбое угрозы подлета беспилотников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3