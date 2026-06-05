В Новокуйбышевске Audi насмерть сбила 70-летнюю женщину

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В четверг, 4 июня, в 20:20 в Новокуйбышевске под колесами Audi погибла пожилая женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области