В МЧС предупредили самарцев о сильном ветре, грозе и граде

В субботу днем, 6 июня, с сохранением вечером в Самарской области ожидается гроза, град, усиление ветра до 15-19 метров в секунду.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа", — предупредили в ГУ МЧС по региону.