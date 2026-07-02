Столбик термометра взлетит до +33 °C в Самарской области

Региональное управление ГУ МЧС предупреждает, что в регионе ожидается сильная жара.

С 3 по 5 июля температура воздуха местами достигнет +30…+33 °C.

МЧС призывает: по возможности меньше находиться под открытым солнцем, чтобы не получить тепловой или солнечный удар. Лучше надевать легкую одежду и обязательно использовать головные уборы.

Проявляйте осторожность и следите за своим самочувствием. Если почувствуете ухудшение состояния — немедленно звоните по номеру 112.