Более 22 млн рублей не дошли в госбюджет из‑за обмана на таможне

Куйбышевская транспортная прокуратура передала в суд дело против 42‑летнего жителя Самарской области, которого обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, сообщает надзорное ведомство.

Следствие считает, что в 2023 и 2024 годах директор коммерческой фирмы организовал приобретение за рубежом и ввоз на территорию РФ трех автомобилей. Мужчина пытался сэкономить на таможенных платежах, задекларировав коммерческие авто как личные.

В результате, по оценке прокуратуры, бюджет недополучил свыше 22 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.