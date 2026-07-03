В Самаре модернизировали элементы интеллектуальной транспортной системы на Московском шоссе и Фрунзенском мосту

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Самаре модернизировали элементы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на ключевых магистралях - Московском шоссе и Фрунзенском мосту, сообщает областной минтранс.

"Модернизация дорожной сети невозможна без внедрения умных технологий. Оборудование в районах развязок и остановок помогает снижать аварийность и заторы, а пропускная способность дорог с ИТС растет примерно на четверть", - отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

Ростелеком" установил девять больших экранов и 18 знаков переменной информации - они предупреждают водителей о ДТП, ремонте и погоде. На Фрунзенском мосту появились две автоматические метеостанции.

По словам Вячеслава Добрынина, директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ИТС развивается в регионе уже пять лет: сейчас в системе более 1000 программно‑аппаратных комплексов и свыше 400 контроллеров - они помогают регулировать движение и повышать безопасность на дорогах.