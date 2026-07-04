Не стало бывшего главного архитектора Самары Виталия Стадникова

На 53-м году скончался бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников.

"Сегодня ночью умер Виталий Стадников. Поэтому сегодня на лекции в 16:00 мы будем вспоминать его. Приходите", — написал в соцсетях редактор Самарского филиала Государственной Третьяковской галереи Илья Судьдин в соцсетях.

Напомним, Стадников занимал пост главного архитектора Самары в 2012-2013 годах. В дальнейшем он стал общественным помощником губернатора.