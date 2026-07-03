Кадровый центр провел тренинг для людей с инвалидностью

В Кадровых центрах "Работа России" Самарской области выстроена система работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Им предоставляется широкий спектр услуг — от психологической помощи и переобучения до индивидуального подбора вакансий. Одна из форм работы — тренинги, которые проводятся специалистами для малых групп или онлайн. В территориальном кадровом центре городского округа Самара и Волжского района прошел тренинг для граждан с инвалидностью "Карьера без ограничений".

"Этот тренинг знакомит с мерами поддержки, которые мы предоставляем гражданам с инвалидностью — содействие в поиске работы, прохождение профессионального обучения, профессиональная ориентация, — отметила заместитель директора Кадрового центра "Работа России" Самарской области Марина Наливалкина. — Мы обучаем участников тренинга тем инструментам, которые помогут им стать конкурентоспособными на рынке труда. Подробно рассказываем, как написать резюме, какие ошибки бывают при его составлении, как пройти собеседование с работодателями. Мы отслеживаем карьерную траекторию каждого участника тренинга, стараемся сопровождать его при трудоустройстве".

Тренинги проводятся на регулярной основе и помогают участникам поэтапно приобретать необходимые компетенции. "На таких тренингах я не в первый раз, и хочу отметить, что они дают уверенность в себе, — рассказала участница тренинга Татьяна Харлашкина. — Люди часто стесняются, боятся, а здесь помогают это преодолеть. Иногда люди понимают, что занимались раньше не тем, чем им хотелось бы и что им подходит. Сама я ищу работу, связанную с проведением мероприятий и общением с людьми".

Работа с инвалидами ведется адресно, назначается персональный куратор.

"У меня был сложный перелом, долго восстанавливалась, — поделилась участница тренинга Татьяна Егорова. — В кадровом центре подбирают вакансии, пока это были временные варианты, но думаю, что найду что-то подходящее. Тренинги дают толчок, надежду. Признательна сотрудникам кадрового центра, они с душой относятся к своей работе".

Меры поддержки предоставляются не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и работодателям, трудоустраивающим инвалидов. Так, по нацпроекту "Кадры" работодатели могут получить от 105 до 211 тыс. руб. за каждого трудоустроенного инвалида, а также до 200 тыс. руб. за каждое рабочее место, оборудованное для инвалида.