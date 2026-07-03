Самарца оштрафовали на четверть миллиона за фиктивную постановку мигрантов на учет

Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет, сообщает ГУФССП по Самарской области.
Мужчина фиктивно поставил на учет 17 приехавших в Россию иностранцев. За это его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ" и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 250 тыс. рублей.
В отделении судебных приставов Кировского района Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления о временном ограничении его в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его транспортного средства, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке.
В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги