Самарца оштрафовали на четверть миллиона за фиктивную постановку мигрантов на учет

Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Мужчина фиктивно поставил на учет 17 приехавших в Россию иностранцев. За это его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ" и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 250 тыс. рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления о временном ограничении его в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его транспортного средства, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.