Ранним утром в Волжском районе погиб водитель съехавшей в кювет Lada Kalina

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В субботу, 4 июля, около 4:10 поступило сообщение о ДТП на дороге Самара - Большая Черниговка - Яблоневый Овраг, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС