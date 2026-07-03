"Арта-Зенитка": тольяттинская компания переработала "Ниву" под задачи МОГ

Тольяттинское предприятие "Ф-Дизайн" давно известно в автомобильном мире легендарными тюнинг-проектами на базе Niva Legend и Travel. С началом СВО компания занялась созданием тактических автомобилей для российских бойцов. Флагманский проект — линейка "Арта", которая уже получила признание в армии. Недавно "Ф-Дизайн" разработала авто под нужды мобильных огневых групп (МОГ), ведущих борьбу с беспилотниками.
Как говорит руководитель компании Руслан Федик, зимой текущего года "Ф-Дизайн" обратился представитель крупного завода, с просьбой создать специальный автомобиль для МОГ.
"На основании опыта работы МОГ, защищающих этот завод, были собраны ценные замечания и предложения, сделанные как бойцами групп, так и их руководством. Эти идеи были учтены конструкторами компании при разработке автомобиля "Арта-ZенитК" ("АртаЗенитка"). А в июне 2026 был выпущен первый такой автомобиль", — комментирует Руслан Федик.
Все работы — от моделирования до инжиниринга и конечных доработок — выполнены силами самого предприятия в Тольятти. Инженеры учли опыт предыдущих версий из серии "Арта".
За основу взята легендарная "Нива". Но это совсем не та машина, которая сходит с конвейера АвтоВАЗа. Инженеры "Ф-Дизайна" усилили подвеску для работы в тяжелых условиях бездорожья, спроектировали и изготовили консоль для крепления пулемета с максимально широким углом поворота, установили силовые бамперы, стальную защиту картера двигателя и элементов трансмиссии.
Также автомобиль получил увеличенную базу и кузов, в котором можно перевозить переносные ракетные комплексы и носилки. В машине созданы дополнительные места для хранения, а в салоне предусмотрены места для крепления стрелкового оружия. Кроме того, установлены спецсигналы — для оповещения при движении.
"Артазенитка" одета в легкую броню, обеспечивающую защиту от осколков.
Все это превращает гражданский внедорожник в полноценную тактическую единицу.
В "Ф-Дизайне" подчеркивают: 90% комплектующих в "Арта-ЗенитK" серийные. Это значит, что запчасти доступны, а машину можно обслуживать в полевых условиях.
Количество разноплановых автомобилей для зоны СВО и тыла, выпущенных "Ф-Дизайном", перевалило за три десятка. В цехах предприятия уже ведется работа над несколькими следующими машинами. Каждая из них будет адаптирована под конкретные боевые задачи: разведку, эвакуацию, огневую поддержку, борьбу с БПЛА.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги