"Арта-Зенитка": тольяттинская компания переработала "Ниву" под задачи МОГ

Тольяттинское предприятие "Ф-Дизайн" давно известно в автомобильном мире легендарными тюнинг-проектами на базе Niva Legend и Travel. С началом СВО компания занялась созданием тактических автомобилей для российских бойцов. Флагманский проект — линейка "Арта", которая уже получила признание в армии. Недавно "Ф-Дизайн" разработала авто под нужды мобильных огневых групп (МОГ), ведущих борьбу с беспилотниками.

Как говорит руководитель компании Руслан Федик, зимой текущего года "Ф-Дизайн" обратился представитель крупного завода, с просьбой создать специальный автомобиль для МОГ.

"На основании опыта работы МОГ, защищающих этот завод, были собраны ценные замечания и предложения, сделанные как бойцами групп, так и их руководством. Эти идеи были учтены конструкторами компании при разработке автомобиля "Арта-ZенитК" ("АртаЗенитка"). А в июне 2026 был выпущен первый такой автомобиль", — комментирует Руслан Федик.

Все работы — от моделирования до инжиниринга и конечных доработок — выполнены силами самого предприятия в Тольятти. Инженеры учли опыт предыдущих версий из серии "Арта".

За основу взята легендарная "Нива". Но это совсем не та машина, которая сходит с конвейера АвтоВАЗа. Инженеры "Ф-Дизайна" усилили подвеску для работы в тяжелых условиях бездорожья, спроектировали и изготовили консоль для крепления пулемета с максимально широким углом поворота, установили силовые бамперы, стальную защиту картера двигателя и элементов трансмиссии.

фото: Филипп Архиреев

Также автомобиль получил увеличенную базу и кузов, в котором можно перевозить переносные ракетные комплексы и носилки. В машине созданы дополнительные места для хранения, а в салоне предусмотрены места для крепления стрелкового оружия. Кроме того, установлены спецсигналы — для оповещения при движении.

"Артазенитка" одета в легкую броню, обеспечивающую защиту от осколков.

Все это превращает гражданский внедорожник в полноценную тактическую единицу.

В "Ф-Дизайне" подчеркивают: 90% комплектующих в "Арта-ЗенитK" серийные. Это значит, что запчасти доступны, а машину можно обслуживать в полевых условиях.

Количество разноплановых автомобилей для зоны СВО и тыла, выпущенных "Ф-Дизайном", перевалило за три десятка. В цехах предприятия уже ведется работа над несколькими следующими машинами. Каждая из них будет адаптирована под конкретные боевые задачи: разведку, эвакуацию, огневую поддержку, борьбу с БПЛА.