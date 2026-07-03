В Самаре запустят новый автобусный маршрут

В Самаре скорректируют реестр муниципальных маршрутов. Об этом говорится в проекте постановления городской администрации.

Как поясняют чиновники, в адрес департамента транспорта поступило заявление от организации-перевозчика о запуске нового автобусного маршрута от улицы Красных коммунаров до микрорайона Крутые Ключи. Инициативу обсудили в рамках рабочей группы, которая оценила предложение как целесообразное.

Новому маршруту присвоят № 94. Он будет проходить по ул. 22-го Партсъезда, ул. Победы, пр. Кирова, ул. Вольской, ул. Каховской пр. Металлургов, ул. Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, Ракитовскому и Московскому шоссе, дороге на АБЗ в пос. Козелки, ул. Маршала Устинова, бульвару Ивана Финютина, ул. Мира.

На маршруте будут работать 20 автобусов малой вместимости. Расчет с пассажирами будет производиться по нерегулируемому тарифу, то есть стоимость проезда установит перевозчик.