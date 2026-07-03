Самарского журналиста Олега Новикова посмертно наградили орденом Мужества

Погибшего на СВО журналиста Олега Новикова наградили орденом Мужества. Награду вручили его супруге Надежде 2 июля в военкомате в Тольятти.
По словам Надежды, она и школьные друзья Олега намерены инициировать установку памятной доски в его честь на здании школы №36 на ул. Урицкого в Самаре, где все они учились.
Напомним, Олег Новиков - ветеран войны в Афганистане, участник войны в Югославии. Был награжден в том числе двумя орденами Красной Звезды. С начала 2000-х работал журналистом, писал о криминале и происшествиях. Начинал в газете "Тольяттинское обозрение", с 2010 г. работал на портале "Волга Ньюс".
После начала СВО он переживал, что в силу возраста и состояния здоровья не может отправиться на передовую - боялся стать обузой. В апреле 2025 г. в возрасте 58 лет он все-таки подписал контракт с Минобороны. Имея большой армейский опыт и воинское звание "старший прапорщик", возглавил мотострелковое отделение и уже в начале мая был отправлен "на боевые" на территории ДНР. 15 мая не вернулся с боевого задания, попав под минометный обстрел в районе села Даченское.
Долгое время Олег числился пропавшим без вести. Похороны прошли только в декабре 2025 года.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги