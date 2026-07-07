В августе в "Художественном" откроется новое современное пространство

В Центре российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой в Самаре откроется новое современное пространство, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Это место станет не только площадкой для кинопоказов, но и локацией, где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор и находить новые увлечения.

Кинотеатр "Художественный" стал одним из победителей конкурса на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры. В конкурсе участвовало 675 учреждений культуры из 82 регионов России. Всего будет создано 300 новых центров по всей стране, и Самара вошла в число городов, где будут открыты такие пространства.

В рамках работы центра запланированы мастер-классы, кинопоказы, выставки, лекции, интерактивные мероприятия с использованием современного мультимедийного оборудования. На новой площадке креаторы будут уделять особое внимание развитию эмоционального интеллекта и критического мышления, а также ценностям дружбы, взаимопомощи и важности созидательного труда.

"На данный момент уже завершено оформление и декорирование Малого зала, закуплено и установлено новое современное кинопроекционное оборудование, мебель и выставочные витрины в арт-фойе, оборудование для интерактивных экскурсий", — рассказала заведующая ЦРК " Художественный" Ирина Мануева.

Открытие Детского центра в Самаре запланировано на 27 августа, в День российского кино.