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Культура

В "Художественном" откроется новое современное пространство

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Место станет не только площадкой для кинопоказов, но и местом, где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор и находить новые увлечения.

Кинотеатр "Художественный" стал одним из победителей конкурса на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры. В конкурсе участвовало 675 учреждений культуры из 82 регионов России. Всего будет создано 300 новых центров по всей стране, и Самара вошла в число городов, где будут открыты такие пространства.

Новый центр — это современное пространство, где дети и родители будут знакомиться с историей и искусством кино, участвовать в образовательных и творческих мероприятиях. В рамках работы центра запланированы мастер-классы, кинопоказы, выставки, лекции, интерактивные мероприятия с использованием современного мультимедийного оборудования. На новой площадке креаторы будут уделять особое внимание развитию эмоционального интеллекта и критического мышления, а также ценностям дружбы, взаимопомощи и важности созидательного труда.

"На данный момент уже завершено оформление и декорирование Малого зала, закуплено и установлено новое современное кинопроекционное оборудование, мебель и выставочные витрины в арт-фойе, оборудование для интерактивных экскурсий", — рассказала заведующая ЦРК " Художественный" Ирина Мануева.

Фото: Минкультуры Самарской области

В 2026 г. в Самарской области за счет средств нацпроекта "Семья" начнут работать два таких центра (культурно-образовательные детские центры). Еще одной площадкой, помимо киноцентра "Художественный", станет Нефтегорский краеведческий музей.

Открытие Детского центра в Самаре запланировано на 27 августа, в День российского кино.

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Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

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Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

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