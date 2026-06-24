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Культура

В областной научной библиотеке расскажут о том, как заботиться о своем "внутреннем ребенке"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 июня, в 18:30 в СОУНБ состоится лекция "Внутренний ребенок: как перестать себя критиковать и наказывать". На новой встрече в рамках проекта "Компас жизни" читатели библиотеки узнают, как детские переживания отражаются на наших отношениях, самооценке и эмоциональных реакциях.

Фото: пресс-служба СОУНБ

Внутренний ребенок в психологии — это бессознательная часть психики, хранящая детские эмоции, потребности, травмы и воспоминания. Она также отвечает за творчество, страхи, желания и искренние чувства. Во взрослом возрасте это может проявляться как позитивно, в виде радости жизни, способности мечтать, детской непосредственности, так и негативно — через инфантилизм, тревожность, подавление эмоций.

Психологи Самарской ассоциации психообразования Александр Карасев и Леонид Кроп расскажут гостям лекции, почему важно установить контакт со своим внутренним ребенком и как это можно сделать. Это непростой процесс, который лучше всего проводить со специалистом, однако некоторые шаги можно начать предпринимать уже сейчас: например, баловать и радовать себя, хвалить за успехи и прощать ошибки.

Проект "Компас жизни" — это совместный проект Самарской ассоциации психообразования и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Цикл научно-популярных лекций, семинаров, вебинаров, открытых встреч и мастер-классов от опытных психологов посвящен самопознанию, развитию эмоционального интеллекта и преодолению психологических барьеров. В рамках проекта участники смогут узнать о различных методах саморазвития, научиться управлять стрессом и улучшать качество своей жизни.

Многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).
Вход свободный! (18+)

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Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

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Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

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Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

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