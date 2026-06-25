Фестиваль Stereoleto перенесли в "МТЛ Арену"

Фестиваль Stereoleto в Самаре вместо Струковского сада проведут в "МТЛ Арене". Об этом сообщают организаторы.

"По независящим от нас причинам мы вынуждены изменить площадку проведения фестиваля. Это решение позволит сохранить событие и провести его в запланированные сроки", — написали они в соцсетях.

При этом дата, программа, состав артистов и время выступлений останутся без изменений. Купленные билеты действительны.

"Надеемся, что в следующем году всё пройдёт именно так, как было задумано. Благодарим за понимание и поддержку!" — добавили организаторы.

Напомним, фестиваль пройдет 27 июня. На сцену выйдут Найк Борзов, Bajinda Behind The Enemy Lines, "Хаски", Beautiful Boys, "Хохма", "Диктофон", "Хмыров" и другие.