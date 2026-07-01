1 июля стартует акция для владельцев Пушкинской карты

С 1 июля по 15 августа пройдет акция "Веди родителей в музей" для держателей Пушкинской карты. Организатором выступает АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Чтобы стать участником акции, владельцу Пушкинской карты необходимо приобрести билет в учреждение культуры из списка участников. После этого он получает возможность купить билеты для родителей со скидкой от 10 до 50% или на других льготных условиях. Акция продлится до 15 августа.

В этом сезоне к инициативе присоединились более 1000 учреждений культуры из 67 регионов страны — от федеральных музеев и театров до региональных выставочных и концертных залов. Среди участников — Государственный музей А. С. Пушкина, Мемориальный музей космонавтики, Музейно-выставочный комплекс "Манеж", Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета, Ливадийский дворец-музей, Новосибирский государственный художественный музей.

Список учреждений участвующих в акции в Самарская область.pdf.

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