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Культура

1 июля стартует акция для владельцев Пушкинской карты

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июля по 15 августа пройдет акция "Веди родителей в музей" для держателей Пушкинской карты. Организатором выступает АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Чтобы стать участником акции, владельцу Пушкинской карты необходимо приобрести билет в учреждение культуры из списка участников. После этого он получает возможность купить билеты для родителей со скидкой от 10 до 50% или на других льготных условиях. Акция продлится до 15 августа.

В этом сезоне к инициативе присоединились более 1000 учреждений культуры из 67 регионов страны — от федеральных музеев и театров до региональных выставочных и концертных залов. Среди участников — Государственный музей А. С. Пушкина, Мемориальный музей космонавтики, Музейно-выставочный комплекс "Манеж", Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета, Ливадийский дворец-музей, Новосибирский государственный художественный музей.

Список учреждений участвующих в акции в Самарская область.pdf.

Лето — прекрасный повод отправиться на выставку, концерт или спектакль в кругу семьи. 

С 2025 года программа "Пушкинская карта" включена в национальный проект "Семья". Молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту и оплачивать ей билеты в театры, музеи, выставки, концерты и другие культурные мероприятия за счет выделенных государством средств.

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Последние комментарии

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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

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Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

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Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

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Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

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