Самарская Третьяковка проведет фестиваль КАНИКУЛА

На территории летнего двора филиала Третьяковской галереи в Самаре 10-12 июля пройдет фестиваль КАНИКУЛА.

"Вас ждут: йога и утренний рейв, игры с водой на свежем воздухе, дневной сон с арт-медитацией, кружки и секции, кинопоказы и спектакли... И это далеко не самый полный список", - анонсирует самарская Третьяковка.

На фестивале выступят группы BAJINDA BEHIND THE ENEMY LINES (10 июля) и "МЕГАПОЛИС" (12 июля). Начало концертов в 21:00.

Стоимость входного билета на фестиваль - 1100 рублей. Билет действует на все мероприятия фестиваля с 10 по 12 июля.