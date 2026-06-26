В удивительные миры Востока проводит гостей концерт в "Новом пространстве"

В среду, 1 июля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт "Тени забытых странствий". В программу войдут произведения Георгия Гурджиева и Томаса де Гартмана, раскрывающие таинственную глубину восточной культуры через тибетские, афганские и персидские мотивы.

Георгий Гурджиев — известный философ, писатель, сценарист и путешественник, имя которого хорошо знакомо людям из разных сфер деятельности. Также Георгий Иванович писал музыку, отражая в ней свои впечатления, эмоции и мысли, рожденные странствиями по землям Среднего Востока. При этом он не владел нотной грамотой, поэтому мелодии, которые носил в своей восприимчивой душе, воплощал в жизнь с помощью близкого друга, композитора Томаса де Гартмана.

В загадочные миры танцев дервишей, афганских мелодий, персидских песен, тибетских ритмов и другой экзотики гостей "Нового пространства" проведут самарский пианист Павел Филь и музыкант-мультиинструменталист Василий Коростелев, мастер игры на дудуке, флейте и перкуссионных инструментах. Артисты не только исполнят произведения, которые довольно редко звучат для публики, но и расскажут об их создании, а также о творческом пути и судьбах авторов.