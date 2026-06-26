Стартует прием заявок на юбилейный фотоконкурс "Русская цивилизация"

28 июня начнется прием заявок на X Международный фотоконкурс "Русская цивилизация", который проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Юбилейный конкурс приурочен к празднованию Года единства народов России. Прием работ на сайте конкурсе до 12 октября.

Популярность проекта, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, ежегодно увеличивается. С каждым годом фотоконкурс становится масштабнее. В 2025 г. было направлено более 19,5 тыс. фоторабот.

Цель проекта — содействие гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов нашей страны, привлечение внимания к истокам русской культуры. Фотоконкурс проходит в рамках федеральной программы по реализации государственной национальной политики и полностью соответствует приоритетам Стратегии государственной национальной политики России, утвержденной президентом Владимиром Путиным.

Напомним, Стратегия направлена на сохранение территориальной целостности РФ, укрепление внутренней стабильности и гармоничное развитие, а также на укрепление единства многонационального народа России как основы самобытного государства-цивилизации. Фотоконкурс "Русская цивилизация" вносит свой вклад в достижение этих целей, показывая через объектив фотографов красоту и многообразие культур народов России, привлекая внимание к истокам русской культуры.

В проекте могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Победители будут определены в семи номинациях:

"Уникальная природа";

"Лица и поколения";

"Традиции большой страны";

"Архитектура и скульптура";

"Духовные скрепы";

"Семейные ценности";

специальная номинация Дома народов России "Россия — семья семей".

Также предусмотрены гран-при за лучшую фотографию и приз зрительских симпатий.

По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, назовут лучшие работы. Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.

Подробнее о конкурсе и номинациях на сайте: rucivilization.ru.