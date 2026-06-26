Стартует прием заявок на юбилейный фотоконкурс "Русская цивилизация"

28 июня начнется прием заявок на X Международный фотоконкурс "Русская цивилизация", который проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Юбилейный конкурс приурочен к празднованию Года единства народов России. Прием работ на сайте конкурсе до 12 октября.
Популярность проекта, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, ежегодно увеличивается. С каждым годом фотоконкурс становится масштабнее. В 2025 г. было направлено более 19,5 тыс. фоторабот.
Цель проекта — содействие гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов нашей страны, привлечение внимания к истокам русской культуры. Фотоконкурс проходит в рамках федеральной программы по реализации государственной национальной политики и полностью соответствует приоритетам Стратегии государственной национальной политики России, утвержденной президентом Владимиром Путиным.
Напомним, Стратегия направлена на сохранение территориальной целостности РФ, укрепление внутренней стабильности и гармоничное развитие, а также на укрепление единства многонационального народа России как основы самобытного государства-цивилизации. Фотоконкурс "Русская цивилизация" вносит свой вклад в достижение этих целей, показывая через объектив фотографов красоту и многообразие культур народов России, привлекая внимание к истокам русской культуры.
В проекте могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.
Победители будут определены в семи номинациях:
- "Уникальная природа";
- "Лица и поколения";
- "Традиции большой страны";
- "Архитектура и скульптура";
- "Духовные скрепы";
- "Семейные ценности";
- специальная номинация Дома народов России "Россия — семья семей".
Также предусмотрены гран-при за лучшую фотографию и приз зрительских симпатий.
По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, назовут лучшие работы. Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.
Подробнее о конкурсе и номинациях на сайте: rucivilization.ru.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.