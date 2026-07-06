В Кинеле прошел День компьютерной грамотности

День компьютерной грамотности состоялся на базе МФЦ в Кинеле Самарской области. Как сообщили в администрации городского округа. мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Сотрудники МФЦ провели для жителей городского округа практические занятия. В ходе встречи специалисты помогли разобраться с регистрацией и использованием портала "Госуслуги", создать личные кабинеты, а также ответили на вопросы, связанные с работой компьютера и безопасным поведением в интернете. Особое внимание было уделено пожилым гражданам.

Как подчеркнули организаторы мероприятия, проведение Дня компьютерной грамотности в Кинеле подчеркивает важность помощи в процессе освоения цифровых навыков. Повышение грамотности населения способствует росту числа пользователей электронных государственных услуг. Это оптимизирует работу органов власти и улучшает качество жизни граждан.