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Коттеджный поселок за 3,4 млрд рублей: минград представил концепцию застройки колонии в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На месте бывшей детской колонии в Жигулевске предлагают построить коттеджный поселок открытого типа. Концепцию опубликовало министерство градостроительной политики Самарской области вместе с приказом о выставлении участка на торги в целях комплексного развития территории.

Фото: mingrad.samregion.ru

Участок площадью 11,5 га по ул. Транспортной, 27 уже выставлялся на торги в апреле-мае этого года, но тогда не было подано ни одной заявки.

Теперь минград планирует повторные торги с той же начальной ценой в 2,1 млн руб., но уже с проработанной концепцией застройки. Ее представило АНО "Институт развития территории и исторической среды" (ИРТИС).

mingrad.samregion.ru

Концепция предполагает появление на этой территории коттеджного поселка открытого типа на 1 тыс. жителей. Согласно концепции, будет построено 59 частных двухэтажных домов, 53 блокированных двухэтажных дома, 16 дуплексов, шесть секционных пятиэтажных домов на 30 квартир и четыре пятиэтажных урбан-виллы башенного типа на 15 квартир. Общая площадь жилья составит 38,8 - 40 тыс. кв м, площадь застройки - 1,5 га. 

В концепции приводятся и финансовые показатели проекта. По оценке ИРТИС, застройщику придется вложить 3,4 млрд рублей. Выручка же может составить 3,8 млрд рублей. 

mingrad.samregion.ru

Жигулевская воспитательная колония работала с 1966 по 2015 год. Из опубликованных документов следует, что сейчас на территории находятся 36 зданий (общежития, медсанчасть, склады, мастерские, школа, свинарник и т.д.), а также ограждения, дороги и коммуникации. Концепция предполагает снос всех объектов.

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