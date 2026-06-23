Коттеджный поселок за 3,4 млрд рублей: минград представил концепцию застройки колонии в Жигулевске

На месте бывшей детской колонии в Жигулевске предлагают построить коттеджный поселок открытого типа. Концепцию опубликовало министерство градостроительной политики Самарской области вместе с приказом о выставлении участка на торги в целях комплексного развития территории.

Участок площадью 11,5 га по ул. Транспортной, 27 уже выставлялся на торги в апреле-мае этого года, но тогда не было подано ни одной заявки.

Теперь минград планирует повторные торги с той же начальной ценой в 2,1 млн руб., но уже с проработанной концепцией застройки. Ее представило АНО "Институт развития территории и исторической среды" (ИРТИС).

mingrad.samregion.ru

Концепция предполагает появление на этой территории коттеджного поселка открытого типа на 1 тыс. жителей. Согласно концепции, будет построено 59 частных двухэтажных домов, 53 блокированных двухэтажных дома, 16 дуплексов, шесть секционных пятиэтажных домов на 30 квартир и четыре пятиэтажных урбан-виллы башенного типа на 15 квартир. Общая площадь жилья составит 38,8 - 40 тыс. кв м, площадь застройки - 1,5 га.

В концепции приводятся и финансовые показатели проекта. По оценке ИРТИС, застройщику придется вложить 3,4 млрд рублей. Выручка же может составить 3,8 млрд рублей.