Бывшую детскую колонию в Жигулевске выставят под КРТ за 2,1 млн рублей

Министерство градостроительной политики Самарской области определилось с условиями, на которых будет передана под комплексное развитие территории бывшей воспитательной колонии для несовершеннолетних в Жигулевске. Ведомство 2 апреля опубликовало приказ о проведении аукциона.
Участок по ул. Транспортной, 27 площадью 11,5 га будет выставлен по начальной цене в 2,1 млн рублей.
Торги на право заключение договора о КРТ проведут не позднее чем в течение 90 дней со дня опубликования приказа. Оператором торгов выступит Сбербанк-АСТ.
Напомним, Жигулевская воспитательная колония работала с 1966 по 2015 год. Сейчас на территории находятся 36 зданий (общежития, медсанчасть, склады, мастерские, школа, свинарник и т.д.), а также ограждения, дороги и коммуникации.
Последние комментарии
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...