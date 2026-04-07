Бывшую детскую колонию в Жигулевске выставят под КРТ за 2,1 млн рублей

Министерство градостроительной политики Самарской области определилось с условиями, на которых будет передана под комплексное развитие территории бывшей воспитательной колонии для несовершеннолетних в Жигулевске. Ведомство 2 апреля опубликовало приказ о проведении аукциона.

Участок по ул. Транспортной, 27 площадью 11,5 га будет выставлен по начальной цене в 2,1 млн рублей.

Торги на право заключение договора о КРТ проведут не позднее чем в течение 90 дней со дня опубликования приказа. Оператором торгов выступит Сбербанк-АСТ.

Напомним, Жигулевская воспитательная колония работала с 1966 по 2015 год. Сейчас на территории находятся 36 зданий (общежития, медсанчасть, склады, мастерские, школа, свинарник и т.д.), а также ограждения, дороги и коммуникации.