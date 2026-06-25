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Строительство Строительство и недвижимость

Объемы ввода жилья в Самарской области превысили 40% от планового годового показателя

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область сохраняет положительную динамику жилищного строительства. По результатам января–мая 2026 г. в регионе введено 700,3 тыс. кв. метров жилья, что на более чем 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Объем ввода уже достиг 41,4% от установленного на текущий год плана в 1,69 млн кв. метров.

Ход реализации жилищных проектов и выполнение целевых показателей национального проекта "Инфраструктура для жизни" обсудил на рабочем совещании врио министра строительства Александр Фомин с заместителем Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никитой Стасишиным.

По итогам обсуждения отмечено, что текущие показатели подтверждают устойчивое развитие строительной отрасли региона и позволяют рассчитывать на выполнение плановых показателей по вводу жилья.

В структуре введенного жилья 192,7 тыс. кв. метров приходится на многоквартирные дома, еще 507,6 тыс. кв. метров — на индивидуальное жилищное строительство. Рост объемов ИЖС подтверждает устойчивый спрос жителей региона на собственное жилье и развитие современных форматов проживания за пределами плотной городской застройки.

В настоящее время на территории Самарской области свою деятельность осуществляют 76 застройщиков, которые ведут строительство 138 многоквартирных домов общей площадью 1,572 млн кв. метров. В течение 2026 г. планируется ввод 29 многоквартирных домов совокупной площадью порядка 600 тыс. кв. метров.

Перед строительным комплексом региона поставлена задача обеспечить достижение годового показателя по вводу жилья в объеме 1,69 млн кв. метров. Для ее выполнения Министерство строительства Самарской области совместно с муниципальными образованиями и участниками строительного рынка продолжает системную работу по сопровождению проектов, контролю сроков строительства и своевременному вводу объектов в эксплуатацию.

"Самарская область демонстрирует уверенную динамику жилищного строительства. Вместе с тем впереди остается значительный объем работы. Мы продолжаем держать на постоянном контроле реализацию каждого проекта и последовательно выполняем задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым", — отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" остается одним из ключевых направлений работы региона и направлена на создание комфортной городской среды, повышение доступности жилья и улучшение качества жизни граждан.

Регион сохраняет необходимый темп для достижения плановых показателей по вводу жилья. Министерство строительства Самарской области продолжает контролировать реализацию каждого проекта, обеспечивать взаимодействие с застройщиками и муниципалитетами, а также сопровождать строительство объектов на всех этапах. Последовательная работа по развитию жилищного строительства позволяет не только выполнять целевые показатели национального проекта, но и создавать дополнительные возможности для улучшения жилищных условий жителей региона. 

Гид потребителя

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

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