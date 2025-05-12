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В Самаре приватизируют часть набережной

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала приказ о приватизации участка на ул. Максима Горького и расположенного на нем здания. Владельцем станет ООО "Компания по управлению недвижимостью "Владелец-3".

Фото: nspd.gov.ru

ООО "КПУН "Владелец-3" зарегистрировано в Самаре. Учредителем и директором является Артемий Черепанов, сын бывшего министра имущественных отношений Самарской области. У него есть еще несколько компаний, занимающихся операциями с недвижимостью.

Участок — небольшой, площадью 45 кв. метров. Он находится на набережной, между центральным спуском Струковского парка и спуском по ул. Вилоновской. Расположенное на участке одноэтажное здание площадью 17,3 кв. метра занимает ресторан "Дача".

В приказе указано, что "Владелец-3" был арендатором этого имущества и подал заявление о его приватизации. Мэрия дала добро на сделку. Компания получит участок и здание в собственность всего за 1,25 млн рублей. При этом власти предоставили рассрочку на 5 лет.

На аналогичных условиях мэрия продает еще несколько объектов на ул. Молодежной, Победы, Советской и в Южном проезде.

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