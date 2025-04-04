ДОМ.РФ проведёт конкурсы по реализации памятников архитектуры в Самаре по президентской программе

ДОМ.РФ в рамках программы восстановления памятников истории и архитектуры, запущенной по поручению Президента России, выставил на торги три объекта культурного наследия регионального значения в Самаре. Заявки на участие во всех конкурсах принимаются до 19 мая, все торговые процедуры состоятся 23 мая. Новые собственники смогут привлечь льготное финансирование для приведения объектов в порядок и современного приспособления. После восстановления здания предлагается использовать под гостиницы, рестораны или с иными коммерческими целями.

"Дом Арсения Юрина" расположен по адресу: ул. Льва Толстого, д. 83. В составе лота: аренда участка 0,07 га и продажа здания площадью 674,4 кв. м. Кирпичное здание в псевдорусском стиле было возведено в 1902 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. Семья крестьянина Юрина жила в одной части здания, в другой располагались арендные квартиры. Одну из них использовал в качестве конспиративной большевик Василий Соколов, организатор первой подпольной типографии в Самаре и будущий директор Московского зоотехнического института. Другими соседями Юрина были бывший дворянин Николай Бушен и его супруга Мария Авейде, активная участница борьбы за власть Советов в Поволжье и на Урале. В 2011 году здесь снимали сцены сериала Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана "Жизнь и судьба".

Начальная цена лота составляет 16,36 млн рублей.

По адресу: ул. Степана Разина, д. 52 — находится ещё один "Дом Юрина". В составе лота: аренда участка 0,05 га и продажа здания площадью 571,3 кв. м. Его хозяином был купец Иван Юрин, который передал усадьбу своему сыну Михаилу. Тот в свою очередь в самом начале ХХ века перестроил и расширил дом. Работы велись по проекту архитектора Филарета Засухина. В 1919 году дом был национализирован и превратился в коммунальное жильё.

Начальная цена объекта — 12,19 млн рублей.

Ещё один памятник архитектуры, "Дом П. Е. Каткова", располагается по адресу: ул. Комсомольская, д. 39/15, корп. А. В составе лота: аренда участка 0,01 га и продажа здания площадью 246,7 кв. м. Двухэтажный особняк был построен в 1873 году по образцовому проекту в стилистике провинциального классицизма. Известно, что на момент строительства здания участком владел мещанин Павел Егорович Катков. В 1919 году дом перешёл в собственность города. В настоящее время не используется.

Начальная цена лота составляет 6,01 млн рублей.

Все три здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Победители конкурсов обязаны провести работы по реставрации и сохранению здания, а также соблюдать требования по его содержанию и использованию. Новые собственники могут получить льготное кредитование по программе, разработанной ДОМ.РФ совместно с Минкультуры России для поддержки инвесторов, восстанавливающих объекты в неудовлетворительном состоянии.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе "Список торгов". Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале "Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость". Подробнее об условиях программы — в разделе "Льготное кредитование ОКН".