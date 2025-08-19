16+
Интернет Транспорт и связь

В мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Активнее всего регистрируются в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.

На мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS — 26% и 1% — на версии для ПК.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки. Средняя длительность голосового вызова составила восемь минут, группового — почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч.

14 июля МАХ начал тестировать каналы. В тестировании принимают участие более 300 авторов. Это блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства, их каналы можно найти на отдельной витрине. Суммарное количество подписчиков составляет более двух млн пользователей.

В топе читаемых каналов — Mash, Соловьев, Артемий Лебедев, РИА Новости, РБК, RT на русском, 360.ru, Мир сегодня с Юрием Подолякой. В числе новых авторов — Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада. Среди компаний каналы завели: Сбер, Авиасейлс, Газпромбанк, OZON, Золотое Яблоко и Т-Инвестиции.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

