В мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей

Активнее всего регистрируются в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.

На мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS — 26% и 1% — на версии для ПК.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки. Средняя длительность голосового вызова составила восемь минут, группового — почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч.

14 июля МАХ начал тестировать каналы. В тестировании принимают участие более 300 авторов. Это блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства, их каналы можно найти на отдельной витрине. Суммарное количество подписчиков составляет более двух млн пользователей.

В топе читаемых каналов — Mash, Соловьев, Артемий Лебедев, РИА Новости, РБК, RT на русском, 360.ru, Мир сегодня с Юрием Подолякой. В числе новых авторов — Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада. Среди компаний каналы завели: Сбер, Авиасейлс, Газпромбанк, OZON, Золотое Яблоко и Т-Инвестиции.