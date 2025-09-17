16+
Билайн дарит новым клиентам "плана б." 1 терабайт интернета

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
А если много трафика не требуется, гигабайты можно обменять на бонусные рубли и оплачивать ими связь.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Билайн запустил акцию "Честный терабайт"* для новых клиентов платформы "план б.". Предложение особенно актуально для продвинутых пользователей, активно использующих мобильный интернет.

При подключении "плана б." в рамках акции новый клиент получает 1 терабайт интернета дополнительно к основному пакету. Бонусный терабайт выдается бесплатно, а его остаток автоматически переносится на следующий месяц и работает на максимальной скорости без дополнительных условий. Это возможность получить уникальный тариф с топовыми нейросетями и компенсацией Telegram Premium и при этом обеспечить себе огромное количество трафика.

А если много интернета не требуется, его в любой момент можно обменять в миниаппе в "Телеграме" на "золото"**. Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России ("Золото"). Один гигабайт приравнен к 1 мг золота. Так, весь терабайт способен покрыть практически годовой расход на связь (в зависимости от того, как вы будете использовать свой пакет).

Всего в настоящий момент в "плане б." доступно восемь нейронок, обеспечивающих широкие возможности работы с текстами, изображениями, фото, видео и музыкой без использования VPN.

С "планом б." клиенты также получают: регулярную компенсацию стоимости подписки Telegram Premium в течение 6 месяцев на бонусный баланс, несгораемые остатки минут и гигабайт при своевременной оплате тарифа, безлимитный интернет на мессенджеры, музыку, видео, соцсети и безлимит на 3 часа на другие сервисы, когда он нужен, и ещё много других возможностей, которыми легко управлять через удобный миниапп в "Телеграм".

*Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 17.11.2025 г. на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильск Красноярского Края.

** Услуга безакцептная (ограничения по географии: Анадырь, Норильск (Красноярский край)). Акция действует до 15 января 2026 года.

