16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В России открыли дата-центр на отечественном оборудовании Т2 и "Сравни" объединят финансовый и коммуникационный секторы В минцифре региона рассказали о трех способах оставаться на связи в период временных ограничений работы мобильного интернета Загородная часть магистрали "Центральной" готова на 95% Студенты выиграли 600 тыс. рублей на хакатоне в Екатеринбурге

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 и "Сравни" объединят финансовый и коммуникационный секторы

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, и финансовый маркетплейс "Сравни" начнут развивать продуктовый функционал и механики управления услугами и мониторинга для клиентов. Соответствующее соглашение о стратегическом взаимодействии заключили на форуме "Финополис-2025".

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и генеральный директор "Сравни" Александр Крайник. Взаимодействие направлено на стратегическое объединение ресурсов и экспертизы, совместную реализацию инновационных проектов и внедрение решений в области управления услугами и мониторинга клиентов.

Цель партнерства — масштабировать взаимодействие финансового и коммуникационного секторов, повысить уровень сервиса и удовлетворенности клиентов и перейти к новому этапу обмена между коммуникационными и цифровыми индустриями.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Совместно со "Сравни" мы намерены и дальше создавать уникальные финансовые продукты и внедрять новые услуги в контур приложения Т2. Экспертиза маркетплейса, статус компании как оператора финансовых платформ и технологический потенциал помогут улучшить и расширить клиентский опыт абонентов Т2 на финансовом поле. Подписание соглашения позволит создать пространство, где мобильная связь и финтех работают в тесной синергии в интересах пользователей".

Александр Крайник, генеральный директор "Сравни":

"Мы видим огромные возможности в объединении нашего опыта в сфере коммуникационных и финансовых технологий. Глубокий анализ клиентского поведения и детальное изучение моделей их активности позволяют существенно совершенствовать системы управления финансовыми продуктами. Это делает финансовые операции более прозрачными и надежными, усиливая доверие пользователей к цифровым инструментам".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2