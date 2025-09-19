"Сливочная" мода и внезапный рыжий: названы главные цвета 2025 года

2025 год запомнился общественности нашумевшими трендами и товарами, которые получили неофициальный статус культовых. Наряду с этим в массовой культуре можно выделить несколько цветов, которые особенно "завирусились" за последние месяцы. Вместе с мобильным оператором Т2 собрали самые громкие и рассказали их историю.

Цвет сливочного масла

Или butter yellow, который стал одним из самых трендовых весной-летом 2025 года. Его оценили за сдержанность и ассоциации с мягкостью и теплотой. Среди тех, кто особенно полюбил наряды в этом оттенке, многие звезды — например, Сабрина Карпентер. Особую популярность светло-желтый цвет получил среди nail-мастеров.

Рыжий

Линейка iPhone всегда отличалась сдержанной цветовой гаммой, пока осенью 2025 года не состоялась презентация новой модели. iPhone 17 Pro был представлен в необычном оранжевом цвете, на что сразу отреагировали SMM-щики многих компаний, а интернет-пользователи принялись сравнивать гаджет с известными рыжими персонажами из мультфильмов.

Фисташковый

Дубайский шоколад не теряет позиций — любовь к нему в 2025 году не слабее, чем в предыдущем. Фисташковая паста с добавлением тахини и теста катаифи стала гастрономическим открытием и плавно "перекочевала" из шоколада в кексы, торты, конфеты и даже куличи.

Кофейный

Оттенок капучино можно назвать универсальным — он уместен в любое время года и хорошо сочетается с другими цветами. Похожий цвет под названием "Мокко мусс" даже стал главным оттенком 2025 года по версии Pantone. Дизайнеры интерьеров подчеркивают, что кофейный цвет делает помещения "дороже" при правильном подходе к оформлению.

Белый

Белый цвет этой осенью на слуху не из-за подиумов и новых коллекций модных домов, а из-за долгожданного решения мобильных операторов и профильных ведомств. Дело в том, что в ряде регионов не редкими стали вынужденные ограничения мобильной связи на фоне повышенных мер безопасности. Однако оператор Т2 совместно с профильными ведомствами разработала техническое решение, которое возвращает абонентам доступ к ряду самых важных сервисов — мессенджеры, маркетплейсы, сайты госорганов и так далее. Перечень этих сервисов получил название "белый список".

Абонентам Т2 не требуется совершать дополнительные действия, доступ предоставляется автоматически. На данный момент клиентам Т2 доступны следующие ресурсы: сервисы Яндекс и Mail.ru, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon, Wildberries, онлайн-платформа Avito, приложение Т2, мессенджеры ВКонтакте и OK, медиаплатформы Кинопоиск, Дзен, Rutube, а также сайты государственных учреждений (сайты Правительства и АП, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ). Абоненты могут пользоваться данными онлайн-ресурсами согласно своему тарифному плану.

Учитывая важность цифровых сервисов на базе интернета, оператор вывел решение в максимально короткие сроки, а его параметры могут меняться исходя из потребностей клиентов и решаемых задач. Поэтому в 2025 году белый — еще и цвет компромиссов и возвращения к почти привычному уровню комфорта.