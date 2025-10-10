16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Beeline Cloud представил решение для миграции и эксплуатации "1С" в защищенном облаке Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта Самарцы оказались главными поклонниками винтажных телефонов в ПФО Илья Калашников назначен техническим директором самарского филиала Т2

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн продолжает увеличивать зону международного роуминга для своих клиентов. В список доступных направлений вошли Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа. Теперь география роуминга оператора охватывает 218 стран и территорий, включая связь на круизных лайнерах.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Во всех этих направлениях клиенты Билайна могут пользоваться голосовой связью, а в большинстве из них — также и мобильным интернетом. Для повышения качества связи оператор активно внедряет технологию VoLTE-роуминга, которая обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и устойчивую связь даже при одновременном использовании интернета. Эта услуга уже доступна в таких странах как Китай (включая Тайвань), Казахстан, Сингапур, Германия и Австралия.

Управлять тарифами для поездок за рубеж клиенты могут с помощью удобного "конструктора роуминга" в мобильном приложении Билайна. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.

Оператор постоянно улучшает условия для путешественников. Так, услуги международного роуминга в Зимбабве, на Северных Марианских островах и Кирибати для клиентов Билайна стали дешевле, а всего льготные тарифы действуют в 196 из 218 направлений.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

"Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты оставались на связи в любой точке мира, даже в самых экзотических уголках планеты. Поэтому мы продолжаем расширять географию покрытия — с начала года в нее также вошли Французская Полинезия, Федеративные Штаты Микронезии, Палау и Кирибати. Наряду с этим мы внедряем современные технологии, такие как VoLTE, для повышения скорости и качества мобильной связи за рубежом. Наша задача — обеспечить не только стабильное соединение, но и максимальное удобство пользования услугами".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5wEfA6V

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2