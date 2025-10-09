Илья Калашников назначен техническим директором самарского филиала Т2

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Ильи Калашникова на должность технического директора самарского филиала. Ранее он возглавлял отдел развития оператора в Оренбурге. На новой должности Илья Калашников займется реализацией технической стратегии компании в Самарской области.

Илья Калашников окончил Всемирный Технологический Университет, где получил специальность инженера-проектировщика промышленного и гражданского строительства в 2010 году. Тогда же началась его карьера в телеком-отрасли, где он прошел путь от инженера до начальника отдела строительства и проектирования в различных компаниях.

К Т2 Илья Калашников присоединился в 2014 году в качестве руководителя отдела развития оренбургского филиала (макрорегион "Урал"). Принимал участие в запуске сети Т2 в Ставропольском крае в 2024–2025 годах. Награжден почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В роли технического директора Илья Калашников будет отвечать за строительство, эксплуатацию и расширение сети в регионе, а также операционное управление технической дирекцией регионального филиала.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Цели, которые стоят перед технической дирекцией Т2 в Самарской области, требуют от команды аналитического и системного подхода, экспертности и знания принципов работы телеком-сферы. Илья Калашников в полной мере соответствует этим требованиям. Уверен, его назначение положительно скажется на работе всего филиала, и мы с успехом выполним стоящие перед нами задачи — это повышение качества сети Т2 в регионе и расширение зоны покрытия в интересах наших абонентов".