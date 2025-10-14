16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в реестр российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Технические специалисты "Ростелекома" провели обследование ИТ-ландшафта "Вайнах телеком" и на основе полученного анализа предоставили OSS-решение¹, которое включало ядро системы NRI и модули "Кабель", "Документы", "Услуги" и "Склад". На первом этапе был внедрен модуль "Технический учет". Специалисты национального провайдера организовали миграцию оборудования и кабельной сети, которая охватила более 45 000 телеком-объектов чеченского оператора связи. После запуска сервиса эксперты "Ростелекома" провели для сотрудников и администраторов партнера обучение по управлению и настройке системы.

Анвар Исмаилов, генеральный директор "Вайнах телеком":

"Качество связи и оперативность предоставления услуг абонентам для нас всегда в приоритете. При этом мы сохраняем фокус на отечественные решения и стремимся ипортозаместить все ключевые системы нашей инфраструктуры. Разработка группы компаний "Ростелеком" поможет нам в этом. Мы уверены в эффективности решения нашего партнера, так как он успешно применяет ее для своих сетей и прежде чем вывести EQM.NRI на рынок, адаптировал систему под потребности других провайдеров и операторов связи. Мы ценим такой подход".

EQM.NRI (Equipment Manager) — это система для оперативного и эффективного автоматизированного управления телекоммуникационными ресурсами компании. При помощи различных модулей сервис обеспечивает ключевые функции, присущие системам OSS, среди которых учет и инвентаризация сети, документооборот, учет линейно-кабельных сооружений и логических ресурсов, а также модуль "Склад". Система NRI позволяет операторам и провайдерам организовать единое хранилище данных по всем аспектам функционирования телекоммуникационной сети, вести учет и мониторинг сетевой инфраструктуры. Сервис способен предоставлять информацию о статусе сети в любой момент: где находится оборудование, в каком оно состоянии, через какое время его или его компоненты необходимо заменить.

Решение помогает телеком-компаниям сократить расходы на обслуживание, ремонт и материально-техническое обеспечение, спланировать сервисные работы, заказы и закупки, списания и учет необходимых компонентов сети.

Наталия Крючкова, старший вице-президент по работе с операторами связи "Ростелекома":

"Система NRI помогает операторам связи лучше понять и управлять своей сетью. Она обеспечивает точную и своевременную информацию о состоянии оборудования и ресурсов, что помогает снижать затраты и уменьшает количество ошибок при активации услуг. Для абонентов это значит более быстрый и стабильный доступ к качественным сервисам, а операторы получают возможность быстро внедрять новые предложения и быть более конкурентоспособными на рынке. Мы давно работаем в партнерстве с "Вайнах телеком" и обмениваемся опытом в сфере телекоммуникаций. Уверена, что реализованный проект позволит нам расширить потенциал взаимодействия и будет способствовать повышению качества связи в регионе".

Получить подробную информацию о предложениях "Ростелекома" для операторов связи и провайдеров можно на официальном сайте компании.

¹ OSS-решение (Operation Support System) — класс прикладного программного обеспечения, который используют операторы связи для автоматизации процессов управления сетью и сетевым оборудованием.

