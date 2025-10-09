16+
Интернет Транспорт и связь

В минцифре региона рассказали о трех способах оставаться на связи в период временных ограничений работы мобильного интернета

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Заместитель директора "Цифрового региона" Максим Карсаков рассказал о мерах по обеспечению доступа к интернету в период временных ограничений, которые предпринимаются на федеральном и региональном уровнях.

Ключевой мерой, реализуемой на федеральном уровне, является создание и постоянное расширение "белого списка" социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется даже в периоды ограничений.

"На первом этапе в перечень уже вошли наиболее популярные интернет-сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян, например, сайт Госуслуг и популярная социальная сеть ВК, — сообщил Максим Карсаков. — Со временем в него войдут сайты СМИ, банков, аптечных сервисов и другие важные для граждан ресурсы".

На региональном уровне создана и постоянно актуализируется интерактивная карта публичных точек доступа к Wi-Fi. Найти ближайшую точку доступа жители области могут на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Самарской области.

Отдельно заместитель директора "Цифрового региона" остановился на возможностях национального мессенджера МАХ. Он подчеркнул, что приложение не только обеспечивает безопасное общение в периоды, когда другие мессенджеры могут быть недоступны, но и активно развивается как многофункциональная платформа. Максим Карсаков рассказал, что специалисты "Цифрового региона" уже работают над интеграцией региональных сервисов в МАХ. В числе первых решений планируется запуск информационного чат-бота по Карте жителя Самарской области.

В ходе эфира представитель "Цифрового региона" также развеял ряд популярных мифов, связанных с новым мессенджером, и призвал граждан более внимательно относиться к пользовательским соглашениям любых онлайн-сервисов. "Именно в этом документе, в соответствии с законодательством РФ, прописана вся информация о том, как и для каких целей запрашивается и хранится персональная информация пользователей", — отметил Карсаков.

Гид потребителя

