Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 обеспечила связью более 60 тысяч жителей сел и деревень в Приволжье

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает реализацию технической стратегии на сельских территориях регионов присутствия. С начала 2025 года компания запустила более 200 базовых станций в небольших населенных пунктах Приволжья, обеспечив мобильным интернетом и голосовой связью Т2 свыше 60 тысяч жителей. Лидером по объемам строительства инфраструктуры за пределами региональных столиц и крупных городов стала республика Татарстан.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

При планировании работ специалисты Т2 учитывают не только локации с активно растущими объемами потребления трафика, но и территории, где ранее не было мобильного интернета и голосовой мобильной связи. В 2025 году оператор запустил в эфире на таких территориях свыше 200 базовых станций. Теперь в этих населенных пунктах жители могут смотреть видео в высоком качестве, дистанционно обращаться за госуслугами, получать образование в формате онлайн и многое другое.

Первое место по количеству запущенных в сельской местности базовых станций заняла республика Татарстан — 117 телеком-объектов. Работы проходили также в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, в Кировской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. Более 60 тысяч человек получили доступ к мобильному интернету на LTE-скоростях и стабильной голосовой связи.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"С развитием цифровых технологий мобильная связь должна становиться не только качественнее, но и доступнее. И техническая стратегия Т2 направлена в том числе на то, чтобы у жителей сельских территорий были такие же возможности, как и у наших абонентов из крупных городов. В этом году мы вывели в эфир уже больше 200 базовых станций в небольших населенных пунктах, но эти цифры не окончательные, до конца декабря мы планируем подключить еще несколько десятков объектов в регионах Приволжья".

