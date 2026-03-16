Самара стала одним из тестовых городов, где введут ограничения на домашний интернет

Самара стала одним из тестовых городов, где начали тестировать механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, потребляющих избыточные объемы трафика, сообщает "Российская газета". Механика повторяет логику сотовых операторов, различаются только цифры: при превышении лимита в 3 терабайта за месяц скорость доступа к сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с.

Как пояснили в пресс-службе "ЭР-Телекома", компания тестирует проект среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. "По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится", — заявили в пресс-службе. Там добавили, что, по их оценкам, ограничения могут затронуть менее 1% пользователей, "так как 85% клиентов "Дом.ру" ежемесячно потребляют до 500 Гб. Отслеживать объем трафика можно в личном кабинете на сайте".

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России "РГ" сообщили, что "служба проведет оценку действий провайдера "Дом.ру" на предмет экономической и технологической обоснованности".

В Ростелекоме разделяют обеспокоенность коллег аномальными объемами потребляемого трафика, что может отражаться на работоспособности сети в целом сегменте.

Собеседник на рынке телекоммуникаций отмечает, что среднее потребление на сегодняшний день — около 300 Гб в месяц на домохозяйство. При этом трафик у 99% абонентской базы не превышает 500 Гб в месяц.

"В то же время есть абоненты, у которых трафик стабильно, от месяца к месяцу, достигает и превышает 10 Тб, что в 20-30 раз выше среднего. Такие показатели невозможны, если речь идет об использовании домашнего интернета для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Для обеспечения качества для всех клиентов в такой ситуации оператор мог бы перестроить сеть под большие объемы, однако это сделало бы услуги дороже для всех, что несправедливо по отношению к абсолютному большинству абонентов. Более логичный вариант — строительство для таких абонентов отдельной линии как для бизнес-клиентов", — отмечает собеседник.

Эксперты уверены: ситуации с большим потреблением трафика могут быть различными, но, как правило, это или большое количество подключенных устройств, тогда даже обновления ПО могут создавать немалый "фоновый" трафик, или загрузка и раздача данных через торренты, в каких-то случаях причиной может быть онлайн-гейминг с загрузкой "тяжелых" обновлений, работа майнингового оборудования.

Подобный подход может стать общим для операторов на рынке услуг связи, полагает аналитик ИАА TelecomDaily Илья Шатилин. "Если "Дом.ру" станет практиковать лимитирование на постоянной основе, то стоит ожидать введения аналогичных лимитов и у других провайдеров фиксированного ШПД, поскольку абоненты, которых "выдавливает" "Дом.ру", перейдут туда. Обычным домохозяйствам переживать не стоит, поскольку такие объемы потребления трафика более характерны для коммерческого использования, например когда многокомнатная квартира, бывшая коммуналка, работает как хостел, офис или что-то подобное, — хоть такое использование жилого помещения и незаконно, оно практикуется", — пояснил Шатилин.