Подписки сокращают отток на 20% — Т2

Т2, российский оператор мобильной связи, фиксирует, что подписочные модели снижают годовой отток клиентов на 20% — это колоссальный показатель в "красном океане" высоконкурентного рынка мобильной связи. Такое заявление сделал Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2, на конференции "Телеком 2026" на сессии, посвященной архитектуре лояльности. Использование рекомендательных систем на базе ИИ дает конверсию в подключение продукта 15%, добавил Денис Голещихин.

На клиентскую лояльность работают: качественный продукт, приоритет его релевантности над широтой наполнения, знание о клиенте и кастомность предложения, объяснил Денис Голещихин. Подписочная усталость — следствие гонки за количеством сервисов в предложении, важна не широта наполнения, а их способность снимать с клиента необходимость "выбирать и думать", сказал он. Так, мультиподписка MiXX объединяет три онлайн-кинотеатра: клиенту не нужно выбирать между платформами и следить за выходом контента. У MiXX самый высокий показатель NPS среди продуктов компании — 55%, дополняют в Т2.

В развитии экосистем Т2 идет в сторону компактной модели: меньше сервисов, но каждый встроен в повседневные сценарии. Лояльность повышают продукты, показывающие высокую частотность обращения к сервису — когда оператор оказывается с абонентом там, где ему это нужно, объяснил Голещихин.

Для лояльности клиента по-прежнему важна персонализация и кастомность предложения. Рекомендательные системы на базе ИИ помогают предугадать желание клиента и "растить" лояльность еще на этапе входа в продукт. После получения персональных предложений конверсия в подключение продукта достигает 15%, заявил Денис Голещихин. После применения механизмов рекомендательных систем конверсия в push-уведомлениях выросла на 72%, в кол-центре — 30%, в SMS — 18,3%.