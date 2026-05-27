Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме. На территории США в сети T-Mobile, а во Вьетнаме в сети Viettel стала доступна технология VoLTE, без которой не получится звонить и пользоваться СМС.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Теперь у клиентов Билайна в США и Вьетнаме есть не только высокоскоростной мобильный интернет, но и возможность совершать голосовые вызовы в сетях 4G — по технологии VoLTE (Voice over LTE, "голосовой LTE"). VoLTE дает улучшенное качество звука и более быстрое соединение по сравнению с обычными вызовами (2G/3G), а также позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. Но куда важнее то, что местные операторы уже отключили свои 2G/3G сети, то есть без VoLTE в США не работают традиционные звонки и СМС-сообщения.

VoLTE-роуминг от Билайна также работает в ряде популярных направлений с растущим турпотоком — в Японии, Швейцарии, Исландии и др. Клиентам оператора это дает практически мгновенное соединение, чистый звук и возможность во время телефонного разговора пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиенты Билайна чувствовали себя как дома в любой точке земного шара. Запуск VoLTE в сетях T-Mobile (США) и Viettel (Вьетнам) — это очередной значимый шаг, который существенно упрощает жизнь наших абонентов и помогает им оставаться на связи даже в условиях повсеместного отключения сетей 2G и 3G. Благодаря этому мы уверены в комфорте и безопасности наших клиентов в этих странах".

География роуминга Билайна охватывает уже 220 стран и территорий, клиенты могут управлять тарифами для поездок за рубеж с помощью удобного "конструктора роуминга" в мобильном приложении оператора. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия. Билайн продолжает расширять глобальное покрытие.

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

