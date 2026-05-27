16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Авто: средний рейтинг профессионального продавца на площадке достиг 4 баллов и выше На Авито Спецтехника назвали наиболее популярные виды арендованных машин ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс развивают технологии компьютерного зрения в транспортной отрасли Авито: 34% жителей ПФО рассматривают покупку отечественного авто в 2026 году Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Транспорт Транспорт и связь

Авито Авто: средний рейтинг профессионального продавца на площадке достиг 4 баллов и выше

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Авито Авто отмечен рост спроса на автомобили от профессиональных продавцов, как и ускорение прироста количества профессиональных продавцов на платформе. Растет и качество их сервиса: средний рейтинг продавца достиг 4 баллов и выше. Ключевые тренды были выделены экспертами в рамках седьмой ежегодной конференции Haraba от Авито Авто для профессиональных продавцов автомобилей с пробегом, состоявшейся в Москве.

Мероприятие объединило почти 4 тыс. участников в онлайн и офлайн форматах, чтобы обсудить ключевые трансформации вторичного авторынка: текущее состояние, цифровизацию, роль репутации продавца и изменение поведения покупателей. Эксперты назвали главным итогом встречи рост уровня сервиса и лояльности: за последние годы рейтинг профессиональных продавцов на платформе вырос на 33%, а уровень лояльности покупателей — на четверть.

Авито Авто регулярно проводит конференции для профессиональных продавцов по всей России, чтобы поддерживать диалог с сообществом и совместно искать решения актуальных задач. Ключевыми спикерами мероприятия выступили Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто, Гаджи Курбанов, руководитель направления стратегических инициатив и партнерств "Авито Авто" и сооснователь Haraba и "Автохаб", Елена Лисовская Лиса, автоблогер и основатель автосалона "Лиса Рулит", Чип Перри, основатель AutoTrader — первого в мире автомобильного классифайда, и другие эксперты.

"На собственном примере могу сказать, что такие мероприятия очень ценны для индустрии: только за последние полчаса я познакомилась с пятью полезными для себя профессиональными продавцами. Мы обменялись телефонами, обсудили интересные новости рынка — с кем-то из них мы точно будем работать. И так здесь целый день: люди знакомятся, общаются, делятся опытом. Такая конференция — отличная история для людей, работающих в одном бизнесе. Кажется, что с одной стороны они друг для друга конкуренты, но с другой стороны, всегда найдется тема для диалога или точки для взаимовыгодного сотрудничества", — комментирует Елена Лисовская.

В рамках конференции эксперты Авито Авто поделились актуальной аналитикой рынка и выделили несколько ключевых трендов. Среди них — рост спроса на автомобили от профессиональных продавцов в 2026 году — в апреле он оказался на 16% выше, чем в январе. Среди их предложений стали чаще (на 10%) встречаться машины не старше 3 лет, в том числе за счет расширения присутствия китайских автомобилей: их доля в "стоке" выросла с 2,4% в начале 2023 года до 4,9% в 2026-м. В результате средний возраст машин в портфеле профессионалов оказался на два года меньше, чем у частных продавцов. Средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 1,5 миллиона рублей.

За последние шесть месяцев аналитики зафиксировали ускорение прироста количества профессиональных продавцов на платформе: их стало на 7% больше, хотя год назад динамика была на 3 п. п. хуже. Однако 60% представителей этого сегмента рынка — продавцы, которые работают в этом бизнесе уже более 5 лет.

Вместе с ростом числа профессионалов на Авито Авто, растет и качество их сервиса: средний рейтинг продавца вырос на 33% за последние 4 года, сейчас он выше 4 баллов. Один из драйверов такой динамики — стремление работать с автомобилями с прозрачной и честной историей: согласно данным Автотеки, среди предложений от профессиональных продавцов заметно чаще, чем у собственников (в среднем на 10%) встречаются экземпляры с положительными рекомендациями ИИ в отчете.

"Я на рынке уже довольно давно и наблюдаю, как каждый год мнение касательно профессиональных продавцов меняется в лучшую сторону. Потому что как раз такие конференции, а также желание меняться, становиться сильнее и лучше, безусловно, положительно сказываются на отношение людей. Мне кажется, что все мы — крупные игроки как, например, Авито, автодилеры, профессиональные продавцы — движемся в правильном направлении", — комментирует Алексей Соловьев, профессиональный продавец и основатель Alexey_avto.

Корректно составленные объявления, прохождение проверок и прозрачная коммуникация с покупателями позволяют выйти на "зеленый" уровень сервиса на платформе. Это, в свою очередь, ведет к более частому появления в выдаче и росту количества просмотров (рост рейтинга коррелирует с ростом числа контактов с профессиональными продавцами — на 20%) и сказывается на решении о покупке.

Как итог — повышение качества сервиса привело к тому, что выросло доверие к самому статусу продавца: исследование Авито Авто показало, что большинство покупателей (51%) готовы приобретать машину у профессионала — это почти на четверть больше, чем 2 года назад. При этом наличие отметки "Надежный партнер" увеличивает готовность к сделке еще на 4 п. п. Лояльность подтверждается и скоростью продажи машин такими продавцами: срок экспозиции вдвое меньше, чем у собственников.

Вместе с этим спикеры отмечают активный переход на цифровые каналы коммуникации, как среди покупателей, так и среди продавцов. Так, доля чатов в контактах с профессиональными продавцами выросла с 51% в 2023 году до 63% в 2026-м, а количество звонков за тот же период увеличилось почти на 50%. Сами продавцы стали внимательнее относиться к клиентам: доля неотвеченных чатов и звонков снизилась за этот же период на 40%.

Авито со своей стороны внедряет ИИ-инструменты, которые направлены на цифровизацию процессов и рост эффективности работы продавцов. Такие сервисы анализируют звонки, оценивают качество диалогов, подсвечивают "серые зоны", тем самым помогая улучшать клиентский сервис. Кроме того, платформа помогает продавцу видеть "горячего" покупателя прямо в чатах, чтобы активнее работать с теми, кто готов к сделке. Для этого алгоритмы оценивают поведение покупателя: какие марки и в каком ценовом сегменте он ищет, какие автомобили добавляет в избранное, сколько времени проводит в карточке объявления.

"За семь лет конференция Haraba выросла из встречи энтузиастов в главную площадку для тех, кто строит бизнес на перепродаже автомобилей. Рынок меняется быстро, особенно сейчас, поэтому мы собираем профессиональных продавцов, дилеров и экспертов, чтобы честно обсудить, что действительно работает и как на эти изменения реагировать. Мы слышим рынок — и меняемся вместе с ним: прямая обратная связь, которую здесь получаем, помогает нам создавать новые инструменты и улучшать сервис — как для профессионалов, так и для частных пользователей", — отмечает Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31