16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Премьера восьмисерийной спортивной драмы "Первая ракетка" (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В режиссерском кресле Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). За производство сериала "Первая ракетка" отвечает киностудия "Блэк Бокс Продакшн" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Консультантами "Первой ракетки" стали теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге Анастасия Пивоварова. В сериале снялись прославленные теннисисты Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко, Екатерина Макарова и другие.

Трейлер сериала

По сюжету юная теннисистка Катя вынуждена бросить профессиональный спорт. Теперь, притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких "поединков" становится бывший профессиональный теннисист Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного воспитанника. Увидев Катю, он понимает: это тот самый неограненный алмаз и его шанс вернуться в мир большого спорта.

Светлана Иванова, актриса:

"Это, конечно, история про людей. Про игры, в которые они играют друг с другом. Если спортивная игра — это понятная история, где существуют правила и оценки, то, играя друг с другом, с чувствами, люди редко соблюдают правила. От этого вся драма".

Лиза Шакира, актриса:

"Моего персонажа зовут Яна. Она плетет интриги, следует своим интересам, пытается наслаждаться жизнью. Для меня это знаковый сериал. Десять лет назад я снималась с Данилой Козловским в одном из проектов, но тогда я была задействована в массовке. А в этом сериале я оказалась с ним полноправным партнером на площадке. В первую смену с Данилой я смущалась: мне надо было играть уверенную в себе роскошную женщину, а я робела, краснела, заикалась. Но в итоге смогла побороть свое волнение".

О сериале "Первая ракетка" (18+)

Производство: "Блэк Бокс Продакшн" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Жанр: спортивная драма

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Евгений Корчагин

Оператор-постановщик: Валерий Махмудов

Авторы сценария: Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Константин Маньковский, Данил Lumerz, Дмитрий Ефимович

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры "Блэк Бокс Продакшн": Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Креативные продюсеры: Яна Чиж, Евгения Хрипкова, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Креативный продюсер постпродакшн: Анна Крутий

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Исполнительный продюсер: Дмитрий Сущенко

Директор по производству "Блэк Бокс Продакшн": Дарья Отвага

Художники-постановщики: Дарья Денисова, Татьяна Девирц

Художник по костюмам: Алина Асрян

Художник по гриму: Дарья Сивакова

Художники по реквизиту: Иван Говоров, Зеникова Юлия

В ролях: Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3