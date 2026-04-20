Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы "Первая ракетка" (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).
В режиссерском кресле Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). За производство сериала "Первая ракетка" отвечает киностудия "Блэк Бокс Продакшн" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Консультантами "Первой ракетки" стали теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге Анастасия Пивоварова. В сериале снялись прославленные теннисисты Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко, Екатерина Макарова и другие.
По сюжету юная теннисистка Катя вынуждена бросить профессиональный спорт. Теперь, притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких "поединков" становится бывший профессиональный теннисист Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного воспитанника. Увидев Катю, он понимает: это тот самый неограненный алмаз и его шанс вернуться в мир большого спорта.
Светлана Иванова, актриса:
"Это, конечно, история про людей. Про игры, в которые они играют друг с другом. Если спортивная игра — это понятная история, где существуют правила и оценки, то, играя друг с другом, с чувствами, люди редко соблюдают правила. От этого вся драма".
Лиза Шакира, актриса:
"Моего персонажа зовут Яна. Она плетет интриги, следует своим интересам, пытается наслаждаться жизнью. Для меня это знаковый сериал. Десять лет назад я снималась с Данилой Козловским в одном из проектов, но тогда я была задействована в массовке. А в этом сериале я оказалась с ним полноправным партнером на площадке. В первую смену с Данилой я смущалась: мне надо было играть уверенную в себе роскошную женщину, а я робела, краснела, заикалась. Но в итоге смогла побороть свое волнение".
О сериале "Первая ракетка" (18+)
Производство: "Блэк Бокс Продакшн" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ")
Жанр: спортивная драма
Количество серий: 8
Режиссер-постановщик: Евгений Корчагин
Оператор-постановщик: Валерий Махмудов
Авторы сценария: Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Константин Маньковский, Данил Lumerz, Дмитрий Ефимович
Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук
Продюсеры "Блэк Бокс Продакшн": Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков
Креативные продюсеры: Яна Чиж, Евгения Хрипкова, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов
Креативный продюсер постпродакшн: Анна Крутий
Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
Исполнительный продюсер: Дмитрий Сущенко
Директор по производству "Блэк Бокс Продакшн": Дарья Отвага
Художники-постановщики: Дарья Денисова, Татьяна Девирц
Художник по костюмам: Алина Асрян
Художник по гриму: Дарья Сивакова
Художники по реквизиту: Иван Говоров, Зеникова Юлия
В ролях: Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов.
