Эксперт оценил перспективы телеком-отрасли на горизонте ближайших 3–5 лет

Искусственный интеллект, импортозамещение, переход к 5G и развитие спутниковой связи станут ключевыми технологиями для операторов в ближайшие 3-5 лет. Об этом заявил гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан.

По его словам, "с хайпом ИИ уже можно заканчивать и переходить в практическое поле". Сейчас оператор работает в нескольких направлениях применения нейросетей, помогающих абонентам и сотрудникам, а также ориентированных на корпоративных клиентов, добавил Помбухчан.

"Второе важное направление — импортозамещение. Это технологическая безопасность, технологический суверенитет и возможность продолжать непрерывно качественно вести бизнес в текущих макроэкономических условиях", — отметил гендиректор в интервью "России-24".

Третий пункт — это технология 5G, которая для абонентов "ничего выдающегося не предложит", поскольку "LTE закрывает все потребности", добавил Помбухчан. При этом для корпоративных клиентов пятое поколение связи покажет большую эффективность, уверен он. Речь идет о низкой задержке сигнала, высокой скорости передачи больших объемов информации, работе телемедицины, возможности создания цифровых двойников городов и запуске беспилотного транспорта, отметил СЕО МегаФона.

Четвертым перспективным элементом станут спутники и создание гибридных сетей. При этом мобильные операторы и создатели спутниковых группировок не конкурируют, а дополняют друг друга, чтобы обеспечить связью абонентов, живущих на отделенных территориях.