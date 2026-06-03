Эксперт оценил перспективы телеком-отрасли на горизонте ближайших 3–5 лет

Искусственный интеллект, импортозамещение, переход к 5G и развитие спутниковой связи станут ключевыми технологиями для операторов в ближайшие 3-5 лет. Об этом заявил гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан.
По его словам, "с хайпом ИИ уже можно заканчивать и переходить в практическое поле". Сейчас оператор работает в нескольких направлениях применения нейросетей, помогающих абонентам и сотрудникам, а также ориентированных на корпоративных клиентов, добавил Помбухчан.
"Второе важное направление — импортозамещение. Это технологическая безопасность, технологический суверенитет и возможность продолжать непрерывно качественно вести бизнес в текущих макроэкономических условиях", — отметил гендиректор в интервью "России-24".
Третий пункт — это технология 5G, которая для абонентов "ничего выдающегося не предложит", поскольку "LTE закрывает все потребности", добавил Помбухчан. При этом для корпоративных клиентов пятое поколение связи покажет большую эффективность, уверен он. Речь идет о низкой задержке сигнала, высокой скорости передачи больших объемов информации, работе телемедицины, возможности создания цифровых двойников городов и запуске беспилотного транспорта, отметил СЕО МегаФона.
Четвертым перспективным элементом станут спутники и создание гибридных сетей. При этом мобильные операторы и создатели спутниковых группировок не конкурируют, а дополняют друг друга, чтобы обеспечить связью абонентов, живущих на отделенных территориях.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.