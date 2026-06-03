Роскошь как фейк: начались съемки сериала "Палево" с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским для Wink

Стартовали съемки первого российского сериала о фейковой роскоши "Палево" (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в криминальной драме исполнят Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин. Также в проекте снимаются Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие. Режиссером проекта стал Илья Аксенов ("Капельник", "Родные", "Мир! Дружба! Жвачка!").
Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Комбинация" и другие). Производством занимается INEY Productions по заказу "НМГ Студии".
"Палево" — история о мире подделок "лакшери", где за фасадом рублевской роскоши скрыты ложь, страх, одиночество и постоянные попытки казаться кем-то другим. А еще это миллиарды черного нала. Сериал рассказывает о людях, которые годами строят "идеальную жизнь", не замечая, что сами давно живут внутри подделки. Главная героиня сериала — Ксения — жена богатого девелопера, существующая в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. Она отчаянно пытается быть своей среди рублевских жен, но после трагической случайности оказывается втянута в подпольный рынок элитной "пали".
Фёдор Бондарчук, генеральный продюсер "НМГ Студии":
"Сюжет бьет точно в нерв времени: сегодня все больше людей стараются казаться, а не быть. Авторы "Палева" показывают витрину красивой жизни, а после выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это — с талантливым актерским и продюсерским составом".
Андрей Золотарёв, продюсер INEY Productions:
"С одной стороны — это история про поддельные сумки, с другой, что гораздо важнее — о том, как мы себя оцениваем. О людях, которые стоят ровно столько, сколько на них надето. И о людях, которых не портит дешевая одежда. У нас очень крутой каст. В главных ролях — Паулина Андреева и Иван Янковский, а на втором плане — потрясающие артисты, которым есть что играть. Сейчас мы ловим каждый кадр с площадки, и это уже выглядит мощно и увлекательно.
Илья Аксенов, режиссер-постановщик:
"Просто высказаться, что "потребление — плохо" — это скучно и банально. Для меня этот фильм не только о подпольном бизнесе. Мы задаем вопрос: что в этой жизни остается настоящим? Сейчас граница между копией и оригиналом размыта. Я недавно узнал, что один из моих любимых треков собран из кусков других музыкальных произведений. Это такой "Франкенштейн", сшитый из чужих переработанных обрезков, измененных до неузнаваемости. Стал ли трек вторичен от этого? Нет. Я как любил его, так и люблю".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.