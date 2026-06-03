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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн тестирует бесплатную страховку от телефонного мошенничества с покрытием до полумиллиона в месяц

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Билайн рассказал о тестах бесплатной страховки от телефонного мошенничества с покрытием до 500 тыс. руб. в месяц в зависимости от банка клиента. Партнер проекта — "АльфаСтрахование". Всего в пилотном запуске поучаствуют порядка 4 млн клиентов оператора, с сентября услугу планируют масштабировать на всю базу.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Страховка распространится на кражи, совершенные по телефону в сети оператора с помощью методов социальной инженерии — при условии, что клиент не был предупрежден о попытке обмана. Чтобы защитить свои счета в банке с помощью страховки, клиенту нужно будет установить номер Билайна в этом банке как основной контактный. Для клиентов Сбера и "Альфа-Банка" страховое покрытие будет доступно по умолчанию, клиентам других банков потребуется одобрить подключение в приложении Билайна. Страховой лимит составит 500 тыс. руб. в месяц для клиентов Сбера и "Альфа-Банка" и 200 тыс. руб. для клиентов других банков. При этом количество обращений на одного человека не ограничено.

Для защиты своих клиентов от нежелательных звонков Билайн использует комплексный подход, который включает в том числе защиту периметра сети, маркировку спама, блокировку множественных вызовов, выявление признаков злого умысла при разговоре и так далее. Динамика вредоносной активности показывает, что эти инструменты антифрода, а также меры, которые принимаются для борьбы с мошенничеством на уровне государства, действительно работают и усложняют задачу аферистам.

С начала года антифрод-система Билайна заблокировала порядка 303 млн мошеннических и спам-звонков. За аналогичный период прошлого года их поступило почти 640 млн. При этом количество спасенных клиентов уменьшилось только примерно на треть — с 87,4 млн до 57,3 млн, — то есть злоумышленники пытаются растить качество там, где им не удается взять количеством: планируют атаки заранее, совершенствуют методы социальной инженерии.

Летом 2025 года для пользователей PRO-версии сервиса Билайна "Моя безопасность" заработала услуга возмещения средств, потерянных, если мошенникам удалось пройти все рубежи обороны и преуспеть. Лимит по ней составлял 25 тыс. руб. Новая расширенная страховка призвана обеспечить всем клиентам Билайна всеобъемлющую защиту от самых опасных схем и существенных потерь.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Билайн в очередной раз подтверждает статус самого безопасного оператора. Антифрод — это вечная гонка, на самые мощные системы защиты находятся всё новые методы взлома. Но мы, во-первых, не собираемся сдаваться, во-вторых, работаем по целому ряду направлений и заходим с разных сторон. Теперь нашим клиентам без дополнительных усилий и затрат будет доступна не только надежная многоуровневая защита, но и гарантия финансовой компенсации в случае, если преступникам всё же удастся их обмануть. То есть они смогут чувствовать себя в еще большей безопасности при пользовании мобильной связью и банковскими сервисами".

Владимир Скворцов, генеральный директор "АльфаСтрахование":

"Сегодня борьба с мошенничеством требует объединения усилий телеком-операторов, банков, государства и страховых компаний. Чем меньше остается "слепых зон" между участниками рынка, тем сложнее действовать злоумышленникам. Совместный проект с Билайном позволяет дополнить технологические инструменты защиты страховым покрытием. В результате клиент получает не только предупреждение о риске и защиту от мошеннических звонков, но и финансовую поддержку в случае реализации самого неблагоприятного сценария".

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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