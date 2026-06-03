Ловим лето: пять вещей, которые лучше не упускать, пока за окном тепло

Вам не кажется, что лето — самое короткое время года? Иначе как объяснить, что оно заканчивается так быстро? Чтобы не быть одним из тех, кто постит в соцсетях про "половина лета уже прошла, а я еще не…", надо провести его на всю катушку и ничего не пропустить. А именно…
Жаркие деньки, когда у вас выходной
Есть примета: если взять отпуск летом, то даже на смену тридцатиградусной жаре придут дожди и похолодание. С выходными такая же история. Говорят, холодную погоду вызывают выходные, а также долгожданная возможность для большой компании друзей собраться вместе впервые за годы. Так что, если звезды сошлись, и прогноз обещает Майами за окном, — езжайте на пикник, пляж или просто погуляйте по летнему городу.
Свободное место на пляже
Оно существует ровно в трех случаях: когда вы приехали в 6 утра, если вы "морж" и прибыли на любимую прорубь или в местах, где купаться не принято вообще. В остальное время свободное место — это миф, передаваемый из уст в уста. Вы стелите полотенце на пятачке между большой семьей с дюжиной полотенец и парнем, который слушает музыку без наушников. И главное — вставать нельзя, иначе территорию займут чайки.
Черешня по акции
Она заканчивается ровно за два человека до вас. Феномен черешни никто не может объяснить, но летом ее хочется носить с собой в стакане, как кофе. Вишня — тоже вкусно, но уже не так трендово. У многих любовь к черешне приходит внезапно, прямо у прилавка. И все начинается с фразы: "Мне пять кило, пожалуйста".
Место в автобусе, где не жарко и не дует
Мир нельзя делить на черное и белое, но в автобусе это правило не работает. Потому что летом здесь есть только два состояния: либо вы на раскаленной сковороде у окна, либо вы в зоне вечной мерзлоты под кондиционером. По слухам, этой стихией управляют кондукторы, но иногда люди встают с места, тянутся к форточке и сами решают судьбу салона.
Выгода при общении с близкими и друзьями
Особенно когда они далеко, и вы не можете собраться вместе, а потому созваниваетесь каждый день, тратите минуты и несчетное количество гигабайтов… Выгоду легко упустить, но еще есть шанс поймать ее. До 7 июня оператор Т2 предлагает целых полгода бесплатной связи абонентам при переходе со своим номером. Никакой магии: подайте заявку на перенос номера на сайте T2 или в любом салоне связи. Выберите один из тарифов: "Хватит!", "Везде онлайн" или "Мой онлайн+". Внесите абонентскую плату за первый месяц. Со второго месяца при условии успешного переноса номера скидка включится сама, а вы будете пользоваться связью бесплатно полгода или с бессрочной скидкой 50% в зависимости от тарифа.
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Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.