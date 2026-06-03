Ловим лето: пять вещей, которые лучше не упускать, пока за окном тепло

Вам не кажется, что лето — самое короткое время года? Иначе как объяснить, что оно заканчивается так быстро? Чтобы не быть одним из тех, кто постит в соцсетях про "половина лета уже прошла, а я еще не…", надо провести его на всю катушку и ничего не пропустить. А именно…

Жаркие деньки, когда у вас выходной

Есть примета: если взять отпуск летом, то даже на смену тридцатиградусной жаре придут дожди и похолодание. С выходными такая же история. Говорят, холодную погоду вызывают выходные, а также долгожданная возможность для большой компании друзей собраться вместе впервые за годы. Так что, если звезды сошлись, и прогноз обещает Майами за окном, — езжайте на пикник, пляж или просто погуляйте по летнему городу.

Свободное место на пляже

Оно существует ровно в трех случаях: когда вы приехали в 6 утра, если вы "морж" и прибыли на любимую прорубь или в местах, где купаться не принято вообще. В остальное время свободное место — это миф, передаваемый из уст в уста. Вы стелите полотенце на пятачке между большой семьей с дюжиной полотенец и парнем, который слушает музыку без наушников. И главное — вставать нельзя, иначе территорию займут чайки.

Черешня по акции

Она заканчивается ровно за два человека до вас. Феномен черешни никто не может объяснить, но летом ее хочется носить с собой в стакане, как кофе. Вишня — тоже вкусно, но уже не так трендово. У многих любовь к черешне приходит внезапно, прямо у прилавка. И все начинается с фразы: "Мне пять кило, пожалуйста".

Место в автобусе, где не жарко и не дует

Мир нельзя делить на черное и белое, но в автобусе это правило не работает. Потому что летом здесь есть только два состояния: либо вы на раскаленной сковороде у окна, либо вы в зоне вечной мерзлоты под кондиционером. По слухам, этой стихией управляют кондукторы, но иногда люди встают с места, тянутся к форточке и сами решают судьбу салона.

Выгода при общении с близкими и друзьями

Особенно когда они далеко, и вы не можете собраться вместе, а потому созваниваетесь каждый день, тратите минуты и несчетное количество гигабайтов… Выгоду легко упустить, но еще есть шанс поймать ее. До 7 июня оператор Т2 предлагает целых полгода бесплатной связи абонентам при переходе со своим номером. Никакой магии: подайте заявку на перенос номера на сайте T2 или в любом салоне связи. Выберите один из тарифов: "Хватит!", "Везде онлайн" или "Мой онлайн+". Внесите абонентскую плату за первый месяц. Со второго месяца при условии успешного переноса номера скидка включится сама, а вы будете пользоваться связью бесплатно полгода или с бессрочной скидкой 50% в зависимости от тарифа.

Классный бонус: ­­программа лояльности "Больше", где собраны самые классные партнерские предложения, обмен минут и гигабайтов на скидки, подарки и многое другое. Так что лето пройдет не просто выгодно, но еще и на всю катушку!