Авито Авто: в России существенно вырос спрос на "лошадей" под капотом

По итогам первых четырех месяцев 2026 года в России зафиксирован рост спроса на автомобили мощностью от 201 до 250 л. с. — на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на автомобили мощностью до 100 л. с. вырос на 23,3%, на модели мощностью от 101 до 150 л. с. — на 21,1%, а на автомобили мощностью свыше 250 л. с. — на 3%.
В России обсуждают расширение сети автодорог с повышенным скоростным режимом: речь идет об отдельных участках федеральных трасс, где после реконструкции и установки освещения лимит может быть увеличен до 110 км/ч. В связи с этим эксперты Авито Авто проанализировали рынок новых автомобилей по итогам января-апреля 2026 года и оценили, как меняется интерес пользователей к автомобилям разной мощности.
По данным Авито Авто, в январе–апреле 2026 года самыми востребованными у пользователей стали новые автомобили мощностью от 101 до 150 л. с. — на них пришлось 45,1% пользовательского интереса. На втором месте оказались машины мощностью от 201 до 250 л. с. с долей 16,3%. Далее следуют модели мощностью до 100 л. с. (15,3%), от 151 до 200 л. с. (14,3%), а также автомобили мощностью свыше 250 л. с., на которые пришлось 9% интереса аудитории.
Среди отдельных моделей также заметна положительная динамика спроса. Так, в сегменте автомобилей мощностью до 100 л. с. наибольший рост показали LADA Niva Travel (+65,3%), LADA Niva Legend (+21,6%) и LADA Granta (+11,9%). Среди моделей мощностью от 101 до 150 л. с. в топ-3 по динамике вошли Belgee X50 (+112%), HAVAL M6 (+43%) и HAVAL Jolion (+9,5%). В сегменте от 151 до 200 л. с. быстрее всего рос спрос на HAVAL H3 (+43%), Geely Okavango (+41,2%) и Changan UNI-S (+15,4%), а среди автомобилей мощностью от 201 до 250 л. с. — на Geely Monjaro (+64,1%) и Chery Tiggo 9 (+42,4%).
В сегменте автомобилей мощностью до 100 л. с. лидерами по популярности стали LADA Granta, LADA Niva Travel и Niva Legend, а также LADA Iskra и модель Largus. Среди моделей мощностью от 101 до 150 л. с. чаще всего пользователи интересовались TENET T7, HAVAL Jolion, TENET T4, LADA Vesta и HAVAL M6. В сегменте от 151 до 200 л. с. в топ-5 вошли EXEED TXL, JAC JS6, TENET T8, Changan UNI-S и Toyota RAV4.
Среди более мощных моделей (от 201 до 250 л. с.) лидерами стали Geely Monjaro, EXEED RX, Evolute i-Space и Jetour T1. В сегменте свыше 250 л. с. наибольший интерес пришелся на Voyah Free, Evolute i-Space, EXEED Exlantix ET и Lynk & Co 900.
В структуре предложения чаще всего были представлены автомобили мощностью от 101 до 150 л. с. — на них пришлось 49% объявлений. При этом за год на платформе стали чаще встречаться более мощные автомобили. Так, доля моделей от 201 до 250 л. с. выросла на 2,5 п. п., до 15%, а автомобилей свыше 250 л. с. — на 1,9 п. п., до 7,2%. Доля моделей мощностью от 151 до 200 л. с. составила 15,4%, а до 100 л. с. — 13,4%.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.