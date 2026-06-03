16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Авто: в России существенно вырос спрос на "лошадей" под капотом В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга начали регистрировать пассажиров по биометрии Авито: купить автомобиль у частного продавца можно по целевому кредиту Авито Авто: средний рейтинг профессионального продавца на площадке достиг 4 баллов и выше На Авито Спецтехника назвали наиболее популярные виды арендованных машин

Транспорт Транспорт и связь

Авито Авто: в России существенно вырос спрос на "лошадей" под капотом

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам первых четырех месяцев 2026 года в России зафиксирован рост спроса на автомобили мощностью от 201 до 250 л. с. — на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на автомобили мощностью до 100 л. с. вырос на 23,3%, на модели мощностью от 101 до 150 л. с. — на 21,1%, а на автомобили мощностью свыше 250 л. с. — на 3%.

В России обсуждают расширение сети автодорог с повышенным скоростным режимом: речь идет об отдельных участках федеральных трасс, где после реконструкции и установки освещения лимит может быть увеличен до 110 км/ч. В связи с этим эксперты Авито Авто проанализировали рынок новых автомобилей по итогам января-апреля 2026 года и оценили, как меняется интерес пользователей к автомобилям разной мощности.

По данным Авито Авто, в январе–апреле 2026 года самыми востребованными у пользователей стали новые автомобили мощностью от 101 до 150 л. с. — на них пришлось 45,1% пользовательского интереса. На втором месте оказались машины мощностью от 201 до 250 л. с. с долей 16,3%. Далее следуют модели мощностью до 100 л. с. (15,3%), от 151 до 200 л. с. (14,3%), а также автомобили мощностью свыше 250 л. с., на которые пришлось 9% интереса аудитории.

Среди отдельных моделей также заметна положительная динамика спроса. Так, в сегменте автомобилей мощностью до 100 л. с. наибольший рост показали LADA Niva Travel (+65,3%), LADA Niva Legend (+21,6%) и LADA Granta (+11,9%). Среди моделей мощностью от 101 до 150 л. с. в топ-3 по динамике вошли Belgee X50 (+112%), HAVAL M6 (+43%) и HAVAL Jolion (+9,5%). В сегменте от 151 до 200 л. с. быстрее всего рос спрос на HAVAL H3 (+43%), Geely Okavango (+41,2%) и Changan UNI-S (+15,4%), а среди автомобилей мощностью от 201 до 250 л. с. — на Geely Monjaro (+64,1%) и Chery Tiggo 9 (+42,4%).

В сегменте автомобилей мощностью до 100 л. с. лидерами по популярности стали LADA Granta, LADA Niva Travel и Niva Legend, а также LADA Iskra и модель Largus. Среди моделей мощностью от 101 до 150 л. с. чаще всего пользователи интересовались TENET T7, HAVAL Jolion, TENET T4, LADA Vesta и HAVAL M6. В сегменте от 151 до 200 л. с. в топ-5 вошли EXEED TXL, JAC JS6, TENET T8, Changan UNI-S и Toyota RAV4.

Среди более мощных моделей (от 201 до 250 л. с.) лидерами стали Geely Monjaro, EXEED RX, Evolute i-Space и Jetour T1. В сегменте свыше 250 л. с. наибольший интерес пришелся на Voyah Free, Evolute i-Space, EXEED Exlantix ET и Lynk & Co 900.

В структуре предложения чаще всего были представлены автомобили мощностью от 101 до 150 л. с. — на них пришлось 49% объявлений. При этом за год на платформе стали чаще встречаться более мощные автомобили. Так, доля моделей от 201 до 250 л. с. выросла на 2,5 п. п., до 15%, а автомобилей свыше 250 л. с. — на 1,9 п. п., до 7,2%. Доля моделей мощностью от 151 до 200 л. с. составила 15,4%, а до 100 л. с. — 13,4%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5