Авито Авто выяснил, почему покупатели выбирают машины с пробегом у дилеров

Покупка автомобиля с пробегом связана с большим количеством нюансов — от технического состояния машины до юридических аспектов сделки. При этом для многих важно кто именно продает машину — ведь от этого зависит надежность покупки и удобство оформления. Исследование Авито Авто показало, что 26% покупателей выбирают покупку у дилера именно из-за надежности сделки, а 25% — из-за возможности получить полную информацию об автомобиле и убедиться в отсутствии скрытых дефектов. Информацией о том, какие факторы играют ключевую роль при выборе машины с пробегом и что может дать покупка у дилера, поделился, Кирилл Поляков, руководитель классифайда в бизнес-направлении "Дилеры" в Авито Авто.
1. Юридическая чистота
По данным исследования Авито Авто, 26% покупателей выбирают покупку у дилера из-за надежности сделки. Дилеры тщательно проверяют машины еще на этапе трейд-ина, а перед продажей дилеры проводят комплексную диагностику автомобиля: оценивают кузов толщиномером, проверяют двигатель, трансмиссию, подвеску и электронику. Также при подготовке автомобиля к продаже специалисты приводят в порядок салон и кузов — проводят химчистку, полировку и другие косметические работы.
Дилеры проверяют историю и юридический статус автомобиля: уточняют реальный пробег и состояние подушек безопасности, а также могут предоставить отчёт Автотеки. В нем отражаются история регистраций и количество владельцев, сведения о ДТП, страховые расчеты и оценка стоимости ремонта, использование в такси или каршерингах, участие в аукционах, юридические нарушения и другие важные детали.
Сделка с дилером фиксируется официально с договором и наличием чеков. Благодаря этому покупатель получает не только защиту от юридических проблем, но и возможность при необходимости подтвердить условия сделки перед законом.
2. Гарантии
Согласно опросу, 25% покупателей предпочитают покупать автомобиль у дилера, поскольку это гарантирует защиту от серьезных поломок и дефектов.
Покупатели особенно переживают из-за скрытых дефектов. Поэтому дилеры, как правило, предоставляют гарантии на ключевые механизмы автомобиля — двигатель, коробку передач, рулевой механизм, тормозную систему — или берут на себя обязательства по ремонту в течение определенного срока после покупки.
При этом покупатель защищен законом. В рамках законодательства о защите прав потребителей он может вернуть автомобиль в течение первых 14 дней, если обнаружится существенный скрытый дефект, либо требовать бесплатного устранения неисправностей.
3. Широкий выбор
По результатам исследования, 24% покупателей приобрели автомобиль у дилера, так как искали конкретную модель, которую удалось найти только в салоне. Ассортимент у дилерских центров отличается разнообразием — здесь можно найти разные модели, комплектации и модификации автомобилей. Среди предложений часто встречаются машины среднего и премиального класса в хорошем состоянии.
Средняя стоимость автомобиля с пробегом у дилера весной 2026 года составила 1,92 млн рублей. Наибольший спрос на такие машины в 2026 году наблюдается в Краснодарском крае (+52,3% относительно среднего спроса по РФ), Самарской области (+48,7%), Москве (+31,8%), Санкт-Петербурге (+24,8%) и Саратовской области (+22,6%).
4. Консультации и спецпредложения
Для четверти покупателей выбор автомобиля с пробегом у дилера связан с возможностью получить консультацию и помощь в выборе. Такую консультацию могут дать прямо в дилерском центре: специалисты расскажут о состоянии автомобиля, возможных расходах на обслуживание и о том, на что стоит обратить внимание при осмотре.
Также помощь можно получить онлайн через сервис Авито Селект, где эксперты бесплатно проверяют историю автомобиля, помогают с подбором автомобиля, консультируют по возникающим вопросам и могут организовать профессиональный видеоосмотр.
Исследование показало, что 22% покупателей выбрали покупку у дилера из-за наличия специальных предложений и акций при покупке автомобиля с пробегом. Дилеры предоставляют клиентам различные бонусы: скидки, гарантии на ремонт, автокредит от 0,01%, комплект шин или бесплатный полис каско.
При этом для покупателей также важно понимать реальную цену автомобиля. На Авито Авто введен значок "Фиксированная цена", который можно встретить в объявлениях о продаже автомобилей от дилеров. Этот бейдж присваивается, если продавец не требует выполнения дополнительных условий — например, оформления кредита, страховки или трейд-ин. В этом случае указанная в объявлении цена действительно является окончательной.
5. Безопасность покупки
По данным аналитики Авито Авто, в среднем спрос на покупку автомобилей с пробегом у дилеров за год вырос на 15,2%. В ответ на этот запрос дилерские центры начинают развивать дополнительные сервисы и инструменты, которые упрощают процесс покупки автомобиля. В частности, в последнее время дилеры стали предлагать помощь с доставкой автомобиля из другого города.
"На рынке становится больше ответственных дилеров, которые предлагают честные условия и работают прозрачно. Согласно данным Автотеки, 9 из 10 среди автомобилей от дилеров имеют положительные рекомендации ИИ. Со своей стороны мы постоянно проводим регулярные выездные и онлайн-проверки, просим подтверждать данные об автомобилях и проводим тайные выезды, чтобы оценить тот опыт, который реально получит будущий покупатель. На нашей платформе также есть определенные значки, которые подтверждают у дилера соблюдение базовых условий прозрачности и качества — "Проверенный партнёр", "Фиксированная цена", "Документы проверены", — комментирует Кирилл Поляков.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.