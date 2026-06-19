Авито Авто: названы победители юбилейной премии "Автодилер года"

В Москве наградили победителей десятого сезона национальной премии "Автодилер года 2026" от Авито Авто и аналитического агентства АВТОСТАТ. Награды вручили по девяти ключевым номинациям, а также отметили динамику развития дилерского сегмента, претерпевшего масштабную цифровую трансформацию.

Премия "Автодилер года" стала для рынка профессиональной наградой, которая ежегодно отмечает лидеров продаж и компании, задающие новые стандарты для отрасли. За право победы в девяти номинациях боролись 60 дилерских холдингов и автобрендов, которые показали лучшие результаты в области продаж, маркетинга, сервиса и клиентского обслуживания.

На фоне тренда на цифровизацию дилеры стали активнее использовать классифайды как один из ключевых каналов продаж. И если раньше платформы воспринимались прежде всего для работы с автомобилями с пробегом, то сегодня они стали полноценной частью рынка новых машин. По данным Авито Авто, с 2021 года количество объявлений с новыми автомобилями (среднее количество предложений в месяц) на платформе выросло вдвое, а число дилеров, подключенных к платформе Автохаб — в 5,5 раза. В номинации "Продажа новых автомобилей" победу одержали дилеры, которые адаптировались к переходу покупателей в онлайн и благодаря этому вышли на новый уровень работы с клиентами. Лауреатами признаны ГК РОЛЬФ, ГК Максимум, Форвард-Авто.

При этом за последние пять лет в сегменте автомобилей с пробегом число дилеров на платформе увеличилось втрое, количество предложений — на 40%. Ассортимент авто тоже стал шире: на фоне экспансии китайских автопроизводителей, количество брендов, которые встречаются в продаже на Авито Авто, увеличилось на 65%. Лучше других с изменениями на вторичном рынке справились победители в номинации "Продажа автомобилей с пробегом" — FRESH автомобильный маркетплейс, Verra и Форвард-Авто. Также организаторы отметили дилеров, которые выстроили наиболее эффективную систему закупок, — лауреатами в номинации "Эффективные закупки" стали КАН АВТО ЭКСПЕРТ Сибирский тракт, АСПЭК-Авто, Аутлет Авто Вилледж, Автомолл Пятигорск, Сеть Автосалонов "Тачки" Чита и Автосалон КИТ.

"За 10 лет существования премии "Автодилер года" рынок сильно изменился. Сегодня поиски и выбор авто все чаще начинаются на онлайн-площадках. По данным исследования Авито Авто, 57% пользователей выбирают гибридный формат покупки: онлайн-подбор, бронирование и проверка автомобиля — с помощью цифровых инструментов, оставшиеся этапы — при личной встрече с продавцом. Отвечая на запрос аудитории, платформа развивает сервис "Селект", который делает путь пользователя проще и прозрачнее, а дилеру дает готового к сделке покупателя", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Однако сегодня дилеру важно не только получить больше трафика, но и качественно его обработать. По статистике сервиса Автохаб, около 30% входящих обращений — то есть каждый третий клиент — теряются в момент первого обращения. Чтобы помочь дилерам не упускать потенциальные сделки и усилить контроль на каждом этапе воронки продаж, в Авито Авто есть инструменты, работающие на технологиях ИИ, — "Аудит трафика" и "Горячие лиды". Дилеров, которые показали лучшие результаты в этом направлении, отметили в номинации "Эффективная работа с трафиком" — победителями стали АВИЛОН Автомобильная группа и компания ЮНИКОР. Компании, сумевшие конвертировать качественный трафик в реальные продажи, получили награду в номинации "Эффективные продажи" — победу одержали дилерские центры Зеленый TRADE-IN и ОТТОКАР.

"Для нас участие в премии "Автодилер года" — это возможность подтвердить статус на рынке, который сегодня меняется быстрее, чем когда-либо. В условиях, когда покупатель все больше времени проводит в онлайн среде, цифровые инструменты становятся основой для выстраивания доверительных отношений. Клиенты ценят прозрачность, скорость обратной связи и возможность получить максимум информации еще до визита в салон. Поэтому инвестиции в цифровые сервисы и качество обслуживания приносят реальный результат", — комментирует Александр Волков, генеральный директор, АВИЛОН Автомобильная группа.

Один из важнейших векторов развития авторынка — формирование безопасной и прозрачной среды. По данным Авито Авто, для 40% респондентов процесс выбора авто кажется тревожным. Стратегическая задача платформы — создание для клиентов предсказуемого, удобного и контролируемого опыта покупки или продажи автомобиля. Дилеры, в свою очередь, активно работают над повышением уровня клиентского сервиса — это закрывает многие сомнения у покупателей, а также положительно сказывается и на их репутации, и на рынке в целом. Лидеров со статусом "Надежный партнер" и рейтингом на Авито выше 4,5 балла наградили в номинации "Клиентоориентированность" — победителями стали PELETON, АВИЛОН Автомобильная группа, ГК АГАТ и ГК Мартен.

Также на прошедшем мероприятии эксперты Авито Авто обсудили влияние цифровых инструментов и на "внутреннюю логистику" дилеров: структура пополнения складов сместилась с прямого выкупа (45% в начале 2023 года и вдвое меньше в 2026 году) в сторону трейд-ина и комиссионных продаж — их доли выросли почти вдвое и превысили 30%. В номинации "Организация сервиса" победу одержали компании, которые выстроили работу в новых условиях наиболее эффективно, — ГК Автодом и АвтоСпецЦентр, Автохолдинг Аларм-Моторс и Панавто.

Особое признание в юбилейном сезоне премии получил Changan — победитель номинации "Лучшая дилерская сеть", а ГК Мартен стала обладателем специального приза Гран-при "Дилер 10-летия" за выдающийся вклад в развитие отрасли.